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РИА Новости

Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному

Вчера, 11:43
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© AFP 2019Учитель китайского языка с группой первоклассников в начальной школе в провинции Аньхой, Китай
Учитель китайского языка с группой первоклассников в начальной школе в провинции Аньхой, Китай
© AFP 2019
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Серия простых логических тестов помогла психологам из Стэнфорда доказать, что американские и китайские дети учатся абстрактно мыслить и размышляют подобным образом совершенно по-разному. Их выводы были представлены в журнале PNAS.

"Совсем не обязательно, что эти различия имеют биологическую природу или связаны с такими большими вещами, как менталитет или язык. Вполне возможно, что они были порождены небольшими расхождениями в том, в какой среде учатся дети, или какими-то мелкими стимулами иного рода", — рассказывает Карен Уолкер (Caren Walker) из университета Калифорнии в Сан-Диего (США).

Ученых и обывателей давно интересует то, что именно отличает восточные и западные народы и в чем заключаются причины появления этих расхождений. Впервые исследователи попытались раскрыть их в ходе знаменитого эксперимента, который Хазель Маркус и Синобу Китаяма, два известных сегодня социальных психолога, провели в 1991 году.
Они показали, что различия в менталитете восточных и западных народов обусловлены тем, что первые считают себя "коллективистами", а вторые – индивидуалистами. По этой причине, как предположили тогда ученые, полное взаимопонимание между Востоком и Западом вряд ли будет когда-либо возможным.
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Впоследствии эти результаты оспаривались иными учеными, которым удалось показать, что эти различия менее выражены, если сравнивать не китайцев и американцев, а другие восточные народы и европейцев. С другой стороны, некоторые другие исследователи предполагают, что эти различия могут быть еще глубже. По их мнению, они могут быть связаны с фундаментальными расхождениями в том, как мыслят жители Запада и Востока.
Уолкер и ее коллеги провели первое сравнение подобного рода, наблюдая за интеллектуальным развитием четырех сотен детей младшего детсадовского возраста, живущих в нескольких крупных городах Китая и Соединенных Штатов.
Ученых интересовало то, как быстро эти дошколята осваивали азы логического и абстрактного мышления. Для этого экспериментаторы собрали игрушку, в которую можно было вставить два набора из нескольких "кубиков лего", на которых были нарисованы круги, квадраты и прочие геометрические фигуры.
Она была устроена таким образом, что при вставлении разных или одинаковых абстрактных фигур игрушка начинала играть музыку. Наблюдая за ее работой, ребенок должен был раскрыть принцип ее действия и научиться самостоятельно включать ее.
Подобные эксперименты, которые психологи и эволюционисты уже много лет проводят на детях из развитых западных стран, указывают на существование любопытного феномена. В первые два года жизни, как рассказывает Уолкер, дети неплохо справляются с этой задачей, заметно дольше задерживая взгляд на тех наборах треугольников, кругов и прочих фигур, которые логически не "соответствуют" друг другу.
Примерно на третьем году жизни они загадочным образом теряют эту способность и многие дети испытывают проблемы с работой абстрактного мышления даже в старшем дошкольном возрасте. Психологи не считали этот необычный провал чем-то плохим и просто расценивали его как одну из особенностей развития разума и сознания человека, связанную с тем, как освоение языка влияет на восприятие окружающего мира.
Наблюдения Уолкер и ее коллег показали, что это совершенно не характерно для детей из Китая – развитие их абстрактного мышления не останавливается и не откатывается назад, и на 3-4 году жизни они заметно превосходят своих американских сверстников в этом отношении.
Получив столь странные расхождения, ученые попытались выяснить, чем они могли быть порождены. Сравнив условия жизни детей, стэнфордские психологи пришли к выводу, что все различия между ними были порождены расхождениями в культурах стран, а не различиями в языках, уровне родительского внимания или в других аспектах их быта.
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В чем именно они выражаются, ученые пока не знают, но последующие опыты раскрыли любопытные отличия в том, как дети из Китая и США поступают в ситуации, когда логическая связь не совсем очевидна. В частности, американские дошколята предпочитали выбирать объекты одинаковой формы в такой ситуации, а их визави из КНР отдавали предпочтения разным фигурам.
В ближайшее время Уолкер и ее команда планируют провести новую серию опытов, которая, как надеются психологи, поможет им понять, что именно порождает эти различия и отражается ли разный ход развития абстрактного мышления на менталитете и ценностях взрослых жителей Китая и Соединенных Штатов.
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