Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T11:38Z
https://ria.ru/20190625/1555884880.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155262/36/1552623652_0:14:881:510_1036x0_80_0_0_7576e4d55c143ccede19795ebc0dc4e8.jpg
РИА Новости

Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда

Вчера, 11:38
464
© Sputnik / Асатур ЕсаянцЭкс-президент Армении Роберт Кочарян
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян и его защитники намерены во вторник бойкотировать заседание Апелляционного суда, во время которого будет оглашено решение суда, сообщила пресс-секретарь команды адвокатов бывшего главы государства Элина Саакова.
Судья Апелляционного суда Армении Армен Даниелян ранее прекратил рассмотрение дела Кочаряна, обвинив его адвокатов в попытке затягивания процесса, и заявил, что огласит решение 25 июня. Ранее адвокат Кочаряна Ованнес Худоян попросил рассмотреть его ходатайство с просьбой приостановить разбирательство и направить дело в Конституционный суд, чтобы уточнить существующие правовые пробелы. Однако судья не разрешил защитнику представить ходатайство и заявил о прекращении заседания.
"Учитывая, что Апелляционный суд не позволил защите Кочаряна представить свою позицию, грубо поправ принцип состязательности в судопроизводстве, и удалился в совещательную комнату для вынесения акта, ни Кочарян, ни члены команды адвокатов не примут участие в сегодняшнем заседании суда", - написала Саакова в Facebook.
Апелляционный суд рассматривает сразу два вопроса, касающиеся Кочаряна – жалобу прокуратуры на изменение меры пресечения в отношении бывшего главы государства и жалобу на приостановление производства по делу.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Вчера, 00:24
Кочарян: Пашинян несет прямую ответственность за беспорядки в 2008 году
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
29 мая, 17:57
Соловьев напомнил желающим посадить Кочаряна, что он герой
300000
Обсудить 0
Роберт КочарянАрменияВ мире
Рекомендуем
Роберт Кочарян в суде
В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна
РИА
Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Кочарян: Пашинян несет прямую ответственность за беспорядки в 2008 году
Второй президент Армении Роберт Кочарян
Экс-президент Армении заявил, что будет противостоять нынешней власти
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба Херардо Пеньяльвер Порталь
Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
Лента
новостей
Экс-президент Армении Роберт Кочарян в суде
Суд в Армении отправил на доследование дело экс-президента Кочаряна
Второй президент Армении Роберт Кочарян
Сторонники экс-президента Армении Кочаряна вышли на акцию против его ареста
Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
В НАТО обеспокоены ситуацией в Персидском заливе и деятельностью Ирана
Ирина Геращенко
Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
Учитель китайского языка с группой первоклассников в начальной школе в провинции Аньхой, Китай
Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019
Борисову на "Армии-2019" показали "фитнес для крыс"
Рыбный рынок в Сен-Тропе, Франция
Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
Владимир Джабаров
Сенатор: Россия не вернется к выполнению ДРСМД из-за угроз НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг пригрозил ответить России из-за ситуации вокруг ДРСМД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошло 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
Лента новостейМолния