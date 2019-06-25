Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда

ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян и его защитники намерены во вторник бойкотировать заседание Апелляционного суда, во время которого будет оглашено решение суда, сообщила пресс-секретарь команды адвокатов бывшего главы государства Элина Саакова.

Судья Апелляционного суда Армении Армен Даниелян ранее прекратил рассмотрение дела Кочаряна, обвинив его адвокатов в попытке затягивания процесса, и заявил, что огласит решение 25 июня. Ранее адвокат Кочаряна Ованнес Худоян попросил рассмотреть его ходатайство с просьбой приостановить разбирательство и направить дело в Конституционный суд, чтобы уточнить существующие правовые пробелы. Однако судья не разрешил защитнику представить ходатайство и заявил о прекращении заседания.

"Учитывая, что Апелляционный суд не позволил защите Кочаряна представить свою позицию, грубо поправ принцип состязательности в судопроизводстве, и удалился в совещательную комнату для вынесения акта, ни Кочарян, ни члены команды адвокатов не примут участие в сегодняшнем заседании суда", - написала Саакова в Facebook.

Апелляционный суд рассматривает сразу два вопроса, касающиеся Кочаряна – жалобу прокуратуры на изменение меры пресечения в отношении бывшего главы государства и жалобу на приостановление производства по делу.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.