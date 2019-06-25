Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Гавана откроет представительство биомедицинского холдинга BioCubaFarma в Сколково в течение ближайших недель, заявил в интервью РИА Новости посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь.

"Мы должны вот-вот открыть торговое представительство BioCubaFarma. Документы только что одобрили регуляторные органы. Оно будет располагаться в Сколково. Это придаст импульс нашим отношениям в сфере биофармацевтики", - сказал он.