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РИА Новости

Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково

Вчера, 11:36
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд инновационного центра "Сколково"
Стенд инновационного центра Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Гавана откроет представительство биомедицинского холдинга BioCubaFarma в Сколково в течение ближайших недель, заявил в интервью РИА Новости посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь.
"Мы должны вот-вот открыть торговое представительство BioCubaFarma. Документы только что одобрили регуляторные органы. Оно будет располагаться в Сколково. Это придаст импульс нашим отношениям в сфере биофармацевтики", - сказал он.
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"Все только что было одобрено властями, так что в ближайшие дни приедет наш представитель, чтобы открыть офис. Мы говорим о ближайших неделях", - подчеркнул дипломат.
Читайте полный текст интервью с послом Кубы в России >>
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