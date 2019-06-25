Медведев может посетить Кубу в октябре

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Кубу может состояться в октябре, точная дата сейчас прорабатывается, заявил в интервью РИА Новости посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь.
"Она (дата визита – ред.) сейчас прорабатывается по дипломатическим каналам, но мы думаем, что он (визит – ред.) будет осенью, в октябре", - сказал он.
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Посол также добавил, что подготовкой визита Медведева на остров займется межправительственная комиссия, заседание которой состоится во второй половине сентября.