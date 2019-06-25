Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T11:35Z
https://ria.ru/20190625/1555884791.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155578/44/1555784446_0:136:2763:1691_1036x0_80_0_0_070750725908af3979d2e08dcea3f2d5.jpg
РИА Новости

Медведев может посетить Кубу в октябре

Вчера, 11:35
131
© РИА Новости / Илья ПиталевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Кубу может состояться в октябре, точная дата сейчас прорабатывается, заявил в интервью РИА Новости посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь.
"Она (дата визита – ред.) сейчас прорабатывается по дипломатическим каналам, но мы думаем, что он (визит – ред.) будет осенью, в октябре", - сказал он.
Центр Гаваны
Вчера, 11:13
Куба рассчитывает на новые российские кредиты
Посол также добавил, что подготовкой визита Медведева на остров займется межправительственная комиссия, заседание которой состоится во второй половине сентября.
Читайте полный текст интервью с послом Кубы в России >>
700011
Обсудить 0
Дмитрий МедведевКубаРоссияВ мире
Рекомендуем
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба Херардо Пеньяльвер Порталь
Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
РИА
Новости
Стенд инновационного центра Сколково
Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
Россия договорилась с Мали о военном сотрудничестве
Президент РФ Владимир Путин
Путин на G20 встретится с наследным принцем Саудовской Аравии
Лента
новостей
Центр Гаваны
Куба рассчитывает на новые российские кредиты
В России создали новый боевой модуль "Нарцисс"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019
Борисову на "Армии-2019" показали "фитнес для крыс"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг пригрозил ответить России из-за ситуации вокруг ДРСМД
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Токаев взял под личный контроль ликвидацию последствий ЧП в Арысе
Кандидат в председатели парламента Грузии Арчил Талаквадзе во время пресс-подхода. 25 июня 2019
Лидер правящей партии "Грузинская мечта" стал спикером парламента Грузии
Ирина Геращенко
Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба Херардо Пеньяльвер Порталь
Посол Кубы: Москва и Гавана не обсуждают восстановление базы в Лурдесе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
В НАТО обеспокоены ситуацией в Персидском заливе и деятельностью Ирана
Вид на Гавану, Куба
Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совместной с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом пресс-конференции по итогам встречи в Гавре
Нельзя замораживать каналы общения, заявил Медведев
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана
03:58Глава департамента Минвостокразвития пригласил деловые круги из США на ВЭФ
03:56В Никарагуа задержали четверых подозреваемых в связях с ИГ*
03:53Эксперт рассказал о повышении темпов роста продаж мороженого из-за жары
03:48Глава СПЧ: необходимо укрепить подразделение СК, которое расследует пытки
03:40Эксперт: иностранцы не дают рублю ослабнуть, скупая российскую валюту
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
Лента новостейМолния