Медведев может посетить Кубу в октябре

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Кубу может состояться в октябре, точная дата сейчас прорабатывается, заявил в интервью РИА Новости посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь.

"Она (дата визита – ред.) сейчас прорабатывается по дипломатическим каналам, но мы думаем, что он (визит – ред.) будет осенью, в октябре", - сказал он.