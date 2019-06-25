Посол Кубы: Москва и Гавана не обсуждают восстановление базы в Лурдесе

Россия займется модернизацией железнодорожной сети Кубы, а кубинцы откроют представительство своего биомедицинского холдинга в Сколково. О других соглашениях Москвы и Гаваны, новых кредитах и расширении двустороннего сотрудничества рассказал в интервью РИА Новости посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь.

– Не так давно министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес посетил Москву с официальным визитом. В ноябре состоялся визит председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диаса-Канеля в Россию. Запланирован ли до конца года дальнейший обмен визитами на высшем и высоком уровнях между РФ и Кубой? Известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев вскоре посетит Кубу, но даты пока не назывались.

– С визита Владимира Путина на Кубу в июле 2014 года начался перезапуск двусторонних отношений. Между президентом Путиным и Раулем Кастро был достигнут ряд соглашений для придания импульса нашим отношениям. С того момента товарооборот двух стран начал расти. Тогда объем нашего товарооборота был около 180 миллионов долларов, в 2018 году он достиг 450 миллионов – вырос в два раза.

Действительно, политический диалог также находится на более высоком уровне. В 2015 году в Москву приезжал Рауль Кастро на 70-ю годовщину победы над фашизмом. В 2016 году приезжал Мигель Диас-Канель в качестве первого вице-президента Кубы, и в ноябре прошлого года он прибыл с первым официальным визитом в Россию в качестве главы государства. Это была первая его поездка за пределы Латинской Америки после выборов, что очень символично. Его зарубежный тур визитов начался именно с России. Этот год станет годом ответных визитов из России на Кубу. Когда первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников был в конце апреля на Кубе, он анонсировал визит премьер-министра Дмитрия Медведева, который должен состояться примерно в октябре. В сентябре у нас также будет заседание межправительственной комиссии, возглавляемой с российской стороны Юрием Борисовым, а с кубинской – Рикардо Кабрисасом. Она состоится во второй половине сентября. На ней мы займемся подготовкой визита Медведева на Кубу. Также во время недавнего визита вице-президента Кабрисаса он встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко на полях ПМЭФ. Во время этой встречи она анонсировала свой визит на Кубу, у нее есть приглашение. Она сказала, что приедет на Кубу в рамках празднования 500-летия основания Гаваны. Это будет 15-16 ноября. Россия займет особое место в этих празднованиях. В нем примет участие балет Санкт-Петербурга, который даст два выступления. Будет большая делегация из Санкт-Петербурга. Так что этот год станет годом важных взаимных визитов.

– Так точная дата Медведева на Кубу неизвестна?

– Она сейчас прорабатывается по дипломатическим каналам, но мы думаем, что это будет осенью, в октябре.

– Будет ли визит главы МИД РФ Сергея Лаврова на Кубу?

– Министр Лавров, у которого очень плотный график, выразил своему коллеге заинтересованность в скорой реализации визита на Кубу. Его последний визит на остров был в марте 2015 года, четыре года назад. Причем он сделал несколько попыток, но ему не позволил график. Но он заинтересован в том, чтобы посетить Кубу в ближайшее время. Оба министра во время визита Родригеса подписали план взаимных консультаций на период 2020-2022 годов. Действительно, предусматривается обширная повестка двусторонних, региональных, многосторонних тем, обмена информацией. Россия – это страна, с которой у нас широкий и глубокий обмен политическими консультациями между министерствами иностранных дел. Между нашими странами существует взаимное доверие, у нас стратегические отношения, и это позволяет нам иметь честный обмен информацией на различные темы международной повестки.

– Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом заявил, что в планах двух стран – расширение инвестиционного сотрудничества. О каком именно расширении идет речь? В каких отраслях?

– В последние годы на Кубе произошли важные изменения, относящиеся к иностранным инвестициям. На последнем съезде партии в апреле 2016 года было принято решение, что иностранные инвестиции – это не дополнение для развития Кубы, они должны играть существенную роль в определенных сферах. Это важное изменение во взгляде на иностранные инвестиции. Раньше их рассматривали только как дополнение. Сейчас мы их рассматриваем как важнейший фактор для развития страны.

Чтобы достичь целей, изложенных в плане развития страны до 2030 года, необходим уровень развития экономики. Этого можно достичь только с привлечением зарубежного капитала. Наша страна находится под санкциями, к тому же есть серьезные климатические особенности – засуха, торнадо, ураган и так далее. Много потерь, более 32 миллиардов долларов за последние десять лет. Поэтому нам нужны иностранные инвестиции, чтобы развивать отдельные стратегические отрасли. Сегодня существует 525 проектов иностранных инвестиций в 16 отраслях, этот список готов для изучения иностранными инвесторами. Нам бы хотелось, чтобы Россия занимала лидирующую роль в вопросе иностранных инвестиций на Кубу, сейчас она такую роль не играет.

Россия играет ведущую роль в экономическом, торговом, научно-техническом, гуманитарном обмене с Кубой, но не в плане иностранных инвестиций. Мы считаем, что у России есть условия, чтобы занять лидирующую роль в вопросе иностранных инвестиций на Кубу. Во многих отраслях. Потому что у нас отношения, которые складывались долгое время, на Кубе знакомы с российскими технологиями, тысячи кубинских специалистов говорят на русском языке, и сейчас в 24 российских университетах учатся кубинские студенты. Мы не будем говорить, что не было интереса с российской стороны, мы сами не в состоянии предложить все, что необходимо российским инвесторам. Например, в области туризма – количество российских туристов на Кубу растет в геометрической прогрессии.

Четыре года назад Россия занимала 14 место по турпоездкам на Кубу, а сейчас седьмое. На Кубу ездят больше туристов из России, чем из Франции, Италии, Испании. В прошлом году было почти 140 тысяч туристов, это рост на 30%. В этом году мы зафиксировали рост на 15%, потому что из-за недавних санкций США, которые затронули круизные суда, а многие россияне пользовались круизными судами, эта цифра сократилась. Но у нас прекрасные отношения с крупнейшими, средними и небольшими российскими туроператорами. Сейчас отелями на Кубе управляют крупнейшие туроператоры, такие как ANEX Tour, Pegas Touristik, мы хотим, чтобы они управляли большим числом отелей. Мы хотим создать лучшие условия для российского туризма. Но мы также хотим, чтобы Россия могла инвестировать и в другие отрасли экономики, в инфраструктуру, в высокие технологии, и для этого необходимо создать лучшие условия. У нас есть дорожная карта по участию зарубежного капитала в развитии страны, и мы хотим, чтобы Россия играла более активную роль в этом процессе.

– В какие именно отрасли Россия должна больше инвестировать?

– Я могу назвать отрасли, в которых Россия присутствует сегодня. Например, транспорт. Россия участвует в железнодорожном транспорте, автомобильном, морском и воздушном. Россия присутствует в этой отрасли, но не через прямые инвестиции, а через финансирование, обмен, соглашение о сотрудничестве, через поставки. Россия присутствует в металлургии, у нас есть два крупных проекта по модернизации и реабилитации двух крупных металлургических заводов Кубы – завода Antillana de Acero в Гаване и Acinox Las Tunas на востоке страны. Россия также участвует в модернизации электроэнергетической системы страны, строительстве новых четырех блоков производства электроэнергии. Изучается возможность модернизировать кубинский НПЗ Сьенфуэгос с участием России, изучается возможность инвестировать в возобновляемую энергию, ветроэнергетику, солнечную энергетику. Возможность также инвестировать в завод по производству сжиженного газа. Мы работаем над программой в сфере энергетики. В области фармацевтики. Мы должны вот-вот открыть торговое представительство BioCubaFarma. Документы только что одобрили регуляторные органы. Оно будет располагаться в Сколково. Это придаст импульс нашим отношениям в сфере биофармацевтики.

– Когда запланировано открытие?

– Все только что было одобрено властями, так что в ближайшие дни приедет наш представитель, чтобы открыть офис. Мы говорим о ближайших неделях. Это уже реальность, не планы. Во время недавнего визита нашего вице-министра здравоохранения Марсии Кобас – она была не только в Москве, но и в различных регионах, например, в Санкт-Петербурге – был подписан меморандум с российской компанией Biocad об очень важном сотрудничестве. Оно предполагает поставки на Кубу медикаментов для лечения онкологии, сотрудничество в медицинских исследованиях против рака, сотрудничество в использовании новых технологий и передачу технологий.

– В рамках этого соглашения российская компания должна начать поставки на остров препаратов для терапии рака. Когда начнутся поставки?

– Скоро, потому что меморандум о сотрудничестве уже подписан. Мы заинтересованы в том, чтобы поставки начались как можно скорее. Потому что есть огромные возможности для сотрудничества, не только с Biocad, но и с компаниями "Фармасинтез", "Герофарм" и другими лидерами российской фармацевтического рынка. В этом году начнутся поставки.

– Продолжая тему сотрудничества, будет ли Москва предоставлять Кубе новый кредит?

– У нас есть важные кредиты от России для развития планов, предусмотренных двусторонней экономической повесткой, которая отвечает плану социально-экономического развития до 2030 года. Мы получили бессчетное количество кредитов для развития железнодорожного транспорта, автомобильного, для поддержания нашего воздушного флота, для модернизации блоков электричества и для строительства новых, для импорта автомобильного транспорта.

Сегодня отношения между Россией и Кубой в финансовой сфере прекрасные. Россия – это страна, защищающая международное право, так что ее нельзя смутить санкциями США. Несмотря на блокаду и санкции, на наши отношения с Россией это никак не повлияло, потому что российские банки, российские компании и российское правительство поддерживают торгово-экономические отношения с Кубой и не дают санкциям США повлиять на это. Куба выполняет свои обязательства по отношению к России. Несмотря на наши финансовые трудности, о которых я уже упомянул, климатические особенности, санкции, Куба выполняет свои финансовые обязательства по отношению к России. Платит пунктуально по своим кредитам. Как подчеркнул президент, когда он был здесь, для Кубы это приоритет – выполнить свои обязательства, потому что отношения России и Кубы – это союзнические стратегические отношения. Поэтому мы своевременно выполняем наши финансовые обязательства.

– Так что это означает? Будут или нет новые кредиты в ближайшее время?

– Да, конечно, будут. У нас ровные отношения в вопросе финансов и кредитов, и Россия в состоянии финансировать стратегические важные проекты, что вносит вклад в развитие экономики Кубы на взаимовыгодной основе. Это основа, которая характеризует наши отношения. В торгово-экономической сфере мы поддерживаем отношения на взаимовыгодной основе.

– Хорошо, если Куба будет просить новый кредит, то для каких проектов?

– Я могу рассказать о недавнем соглашении, которое было подписано на ПМЭФ, по модернизации железнодорожной сети острова. Это предполагает инвестиции в размере двух миллиардов евро, из которых половина будет соответствовать российским кредитам. По меньшей мере, половина этой суммы. Сейчас мы заканчиваем переговоры по контракту, надеемся, что он будет подписан в ближайшие месяцы. Это контракт, чтобы начать работы. Это долгосрочная инвестиция на ближайшие 7-10 лет. В результате этого в три раза вырастет возможность перевозки пассажиров на Кубе, в два раза вырастет возможность товарных перевозок, уменьшится время перевозки пассажиров. Например, сегодня из Гаваны до Сантьяго де Куба потребуется почти сутки ехать на поезде, это время сократится до 12 часов. Повысятся комфорт, безопасность, станет дешевле перевозка различных товаров. Это пример недавнего кредита.

– Когда начнутся работы?

– Как только будет подписан контракт – его подпишут в ближайшие недели, мы его заканчиваем. Есть вещи, которые уже находятся в работе. Мы уже импортировали поезд, пассажирские вагоны, различные типы товарных вагонов, мы уже импортировали сотни компонентов. Этот проект включает также модернизацию железнодорожных мастерских на Кубе. В будущем в этих мастерских можно будет ремонтировать поезда, вагоны.

– Политики обеих стран периодически возвращаются к теме восстановления радиолокационной базы РФ на Кубе в Лурдес. Идет ли сейчас предметное обсуждение между Москвой и Гаваной о возможности восстановления работы этой базы?

– Я могу вам подтвердить, что нет никакого обсуждения о восстановлении базы в Лурдесе. Это то, что я могу сказать.

– Известно, что Куба планирует разработать план развития портов республики до 2030 года при участии российских государственных и частных компаний. Какие российские компании будут участвовать? В чем будет заключаться помощь?

– Как часть модернизации инфраструктуры страны, требуется развивать возможности портов. Например, мы сделали крупные инвестиции в порт Мариэль, находящийся в 50 километрах от Гаваны. Для крупных кораблей нет достаточных возможностей. Мы развиваем порт Мариэль. Это крупная инвестиция, которую сделала Куба, не другие страны. Мы развиваем контейнерный терминал, самый современный в Латинской Америке. Им управляет компания из Сингапура. Этот терминал расположен в Мариэль и оказывает услуги. Туда уже приходят крупные суда, и он находится в стратегическом месте с точки зрения географии. Он позволяет связываться с Панамским каналом, с югом США, с берегами Мексики, Центральной Америки и Карибских островов. Конечно, нас ограничивают санкции, но в будущем, если с нас снимут санкции, значение этого порта будет для региона стратегическим. В советские времена в 80-х годах Россия внесла большой вклад в развитие портовой отрасли. Поэтому я думаю, Россия была бы идеальным союзником для развития и модернизации нашего порта. Конечно, я не могу предоставить данные о компаниях, с которыми ведутся переговоры, потому что эта информация относится к компаниям, эта информация меня не касается.

Но я могу сказать, что для нас Россия в области портовой инфраструктуры – это союзник, которому мы можем доверять, и в котором мы уверены, союзник, который бы внес огромный вклад в развитие портов Кубы. Россия это уже сделала более чем 30 лет назад. Россия сейчас находится в лучших условиях, чтобы сделать это.

– Перейдем к международным темам. Несколько дней назад советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что администрация США изучает дополнительные меры, чтобы предотвратить поставки нефти из Венесуэлы на Кубу. Какой будет реакция Гаваны? Будет ли принимать контрмеры?

– Он не просто объявил о мерах, они уже применяются. Правительство США наложило санкции на различные компании и корабли, которые участвовали в процессе транспортировки нефти из Венесуэлы на Кубу. Одновременно он заявил в форме шантажа, что если Куба прекратит поддерживать Венесуэлу, отношения между Кубой и США могли бы улучшиться. Это на самом деле шантаж. Солидарность Кубы по отношению к Венесуэле не обсуждается. Несмотря на санкции, мы продолжим сотрудничество с Венесуэлой. В Венесуэле работают более 20 тысяч профессионалов, почти 95% из них работают в сфере здравоохранения, оказывают услуги в рамках соглашения о сотрудничестве и будут продолжать это делать. Мы продолжим сотрудничество с Венесуэлой и будем продолжать защищать Венесуэлу на всех международных площадках. Потому что то, что сейчас ведется в отношении Венесуэлы – это агрессия, замаскированная под лживый интерес в развитии Венесуэлы, в стабилизации обстановки, а на самом деле США ведут там гибридную войну с опасностью вторжения. Россия сыграла ключевую роль в неприятии агрессии против Венесуэлы и в разъяснении на международном уровне тяжести ситуации. Вторжение в Венесуэлу повлияло бы не только на ситуацию в Латинской Америке, но и на мир и безопасность в целом в мире. Куба не уступит угрозам США, мы продолжим поддерживать Венесуэлу. Как всегда, Куба ищет решения против этих санкций.

– Какие решения?

– Альтернативные решения, конечно.

– Есть какой-то план?

– У нас всегда есть план. План против врага у нас должен быть. Но есть вещи, для достижения которых надо держать их в секрете. Потому что США тратят много денег на систему преследования Кубы. Это война против Кубы, которая длится уже 60 лет, мы научились защищать себя. Мы – маленькая страна против огромной державы. Поэтому наша тактика не должна быть публичной.

– Говоря об американских санкциях против Кубы. США заявили, что со 2 мая не будут откладывать применение закона Хелмса-Бертона, который распространяет экономические ограничения не только на Кубу, но и на иностранные компании, сотрудничающие с ней. Что это означает для Кубы? Не могли бы вы поподробнее рассказать об этих ограничениях?