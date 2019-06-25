Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ

КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Делегация Украины в ПАСЕ предложит президенту страны Владимиру Зеленскому приостановить членство в этой организации после решения о возвращении российских представителей, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

"После возвращения в Киев мы будем требовать встречу с новым украинским президентом, который никак не отреагировал на наши предложения встретиться и согласовать наши общие позиции накануне июньской сессии. А теперь мы будем требовать как делегация этой встречи, потому что возможно он не понимает, его команда не понимает, но речь идёт об очень серьёзных вызовах, которые касаются не просто Совета Европы. Начинает сыпаться вся сложно выстроенная архитектура санкций против РФ... Cледующим звоночком будет смягчение санкций в декабре", - сказала Геращенко журналистам в Страсбурге, трансляцию вел телеканал " Прямой ".

Она считает, что Киев должен принять решение о приостановлении членства страны в этой организации.