Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала в Атлантический океан при попытке сесть на плавучую платформу.

Центральная ступень отделилась вскоре после запуска и упала в океан во время попытки посадки на платформу.

Отмечается, что два боковых ускорителя успешно приземлились в посадочных зонах на космодроме во Флориде.

Самая мощная из имеющихся на сегодня ракет-носителей стартовала в 9:30 утра по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал.

Falcon Heavy совершает миссию STP-2 для американских Вооруженных сил.

В полезной нагрузке 24 экспериментальных исследовательских спутника ВВС, НАСА, частных компаний, иностранных клиентов и университетов.

Кроме того, на ее борту будут атомные часы и прах 152 человек, в их числе прах астронавта Уильяма Поуга и писателя Фрэнка Ситцена. Такая "ритуальная услуга" компании Celestis обойдется примерно в пять тысяч долларов.

Ракете предстоит вывести зонды на три различные орбиты. Вся миссия займет шесть часов.