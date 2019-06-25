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РИА Новости

Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане

Вчера, 11:32
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала в Атлантический океан при попытке сесть на плавучую платформу.
Компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
Центральная ступень отделилась вскоре после запуска и упала в океан во время попытки посадки на платформу.
Отмечается, что два боковых ускорителя успешно приземлились в посадочных зонах на космодроме во Флориде.
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Самая мощная из имеющихся на сегодня ракет-носителей стартовала в 9:30 утра по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал.
Falcon Heavy совершает миссию STP-2 для американских Вооруженных сил.
В полезной нагрузке 24 экспериментальных исследовательских спутника ВВС, НАСА, частных компаний, иностранных клиентов и университетов.
Кроме того, на ее борту будут атомные часы и прах 152 человек, в их числе прах астронавта Уильяма Поуга и писателя Фрэнка Ситцена. Такая "ритуальная услуга" компании Celestis обойдется примерно в пять тысяч долларов.
Ракете предстоит вывести зонды на три различные орбиты. Вся миссия займет шесть часов.
Это уже третий старт Falcon Heavy и второй коммерческий. В апреле она осуществила запуск спутника Arabsat 6A для Саудовской Аравии.
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Космос - РИА НаукаSpaceXРИА Наука
Популярные комментарии
24 аппарата на 3 разные орбиты! Вот это уровень. А ступень уже летала, её не особо и жалко.
25 июня, 12:07
ЕМЕнисей Могучий
510008
Как сказал один умный человек, злорадствовать по поводу неудач конкурентов не прилично. Но для наших деятелей космических это очередной упрек в бездействии на поприще многоразовых кораблей.
25 июня, 13:02
Станислав Киценко
500007
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