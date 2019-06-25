Замглавы МВД прокомментировал идею изымать автомобили у пьяных водителей

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Заместитель министра МВД Игорь Зубов заявил, что пока не представляет, как будет выглядеть правовой механизм изъятия автомобилей у пьяных водителей.
"Нужно же учесть много моментов, соотношение административного и гражданского права. Человек ведь может машину и в аренду взять. Насколько мне известно, правового механизма такого нет. Но это мое частное мнение", — отметил Зубов.
Весной МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей. В мае в ведомстве подчеркнули, что соответствующий законопроект готовить еще не начали. Пока речь идет лишь об обсуждении этой идеи.
Это не первая за последнее время мера по усилению ответственности для нарушивших закон водителей.
Так, в мае Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей. В апреле Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.