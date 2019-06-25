Подмосковье продемонстрировало инвестиционный потенциал Корее

"Хромов и Логинов в ходе разговора с исполнительным вице-президентом КОТРА (Корейское агентство содействия торговли и инвестициям – ред.) Ким Санг Муком затронули тему развития сотрудничества в сфере автомобилестроения и фармацевтического производства. Представители Московской области пригласили корейский бизнес познакомиться со всеми возможностями новых инфраструктурных площадок: индустриального парка "Есипово" в Солнечногорске, где сейчас разместился опорный резидент, завода холдинга Mercedes-Benz и фармацевтического кластера в Пущине", - говорится вы сообщении.