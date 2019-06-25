Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T11:30Z
https://ria.ru/20190625/1555884552.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковье продемонстрировало инвестиционный потенциал Корее

Вчера, 11:30
16
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Иинвестиционный потенциал Подмосковья продемонстрировали в Республике Корея зампредседателя правительства Московской области Вадим Хромов и замминистра инвестиций и инноваций региона Антон Логинов, сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиций и инноваций.
"Хромов и Логинов в ходе разговора с исполнительным вице-президентом КОТРА (Корейское агентство содействия торговли и инвестициям – ред.) Ким Санг Муком затронули тему развития сотрудничества в сфере автомобилестроения и фармацевтического производства. Представители Московской области пригласили корейский бизнес познакомиться со всеми возможностями новых инфраструктурных площадок: индустриального парка "Есипово" в Солнечногорске, где сейчас разместился опорный резидент, завода холдинга Mercedes-Benz и фармацевтического кластера в Пущине", - говорится вы сообщении.
Пресс-служба напоминает, что товарооборот Московской области с Республикой Корея по итогам 2018 года составил 692,8 миллиона долларов. В Подмосковье зарегистрированы около 20 предприятий с участием корейских инвестиций.
Специалист МФЦ выдает документы
24 июня, 15:50
В Люберцах открыли центр оказания услуг бизнесменам
000000
Обсудить 0
Спортсмены и команды
Республика Корея
Новости ПодмосковьяПодмосковье
Рекомендуем
Гол
В Раменском ФК "Шеффилд" сыграет с клубом "КФ" из Санкт-Петербурга
РИА
Новости
В Подмосковье у истоков Москвы-реки могут создать природный резерват
Площадь Карла Маркса в городе Талдом, Московская область, Россия
Площадь заказника в подмосковном Талдоме увеличили вдвое
Специалист работает с документами
В Подмосковье упростят процедуру оформления документов на захоронения
Лента
новостей
Виды Тюмени
В Тюменской области создадут два виртуальных концертных зала
Ребенок в детском саду
В подмосковном Королеве построят детский сад на 190 мест
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре
Трамп и Ким Чен Ын пытаются "перезагрузить" отношения, считают эксперты
Девушка в гамаке
В Подмосковье появится электронный сертификат оплаты детских кружков
Сотрудник службы дезинфекции проводит акарицидную обработку против клещей в парке
Территории массового пребывания в Подмосковье обработали от клещей
Рабочие утепляют фасад строящегося жилого дома
На подмосковных стройках устранили 297 нарушений за неделю
Детский лагерь "Волна" на Камчатке пополнился двумя новыми корпусами
В Верхневолжье до 2021 года появятся 100 ФАПов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Глава ЯНАО поручил увеличить объем программы расселения из аварийного жилья
Наблюдать за капремонтом усадьбы в Нижнем Новгороде можно будет онлайн
В Южной Корее завели дело против двух россиян за воровство
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошло 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
Лента новостейМолния