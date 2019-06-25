Подмосковье продемонстрировало инвестиционный потенциал Корее

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Иинвестиционный потенциал Подмосковья продемонстрировали в Республике Корея зампредседателя правительства Московской области Вадим Хромов и замминистра инвестиций и инноваций региона Антон Логинов, сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиций и инноваций.
"Хромов и Логинов в ходе разговора с исполнительным вице-президентом КОТРА (Корейское агентство содействия торговли и инвестициям – ред.) Ким Санг Муком затронули тему развития сотрудничества в сфере автомобилестроения и фармацевтического производства. Представители Московской области пригласили корейский бизнес познакомиться со всеми возможностями новых инфраструктурных площадок: индустриального парка "Есипово" в Солнечногорске, где сейчас разместился опорный резидент, завода холдинга Mercedes-Benz и фармацевтического кластера в Пущине", - говорится вы сообщении.
Пресс-служба напоминает, что товарооборот Московской области с Республикой Корея по итогам 2018 года составил 692,8 миллиона долларов. В Подмосковье зарегистрированы около 20 предприятий с участием корейских инвестиций.
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