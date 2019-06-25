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РИА Новости

По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной

Вчера, 11:29
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© РИА Новости / Сергей ПятаковМолодые люди со смартфонами в Москве
Молодые люди со смартфонами в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Молодые люди со смартфонами в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Среди ключевых качеств, присущих современной российской молодежи, россияне выделили общительность, любовь к спорту и лень, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Респондентам предлагалось выбрать ключевые качества современной молодежи в России. Варианты ответов предлагались в парах.
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Социолог объяснила, почему россияне не хотят сокращения рабочей неделиВЦИОМ выяснил, что противников четырехдневной рабочей недели больше, чем сторонников. У участников опроса могут быть разные мотивы, считает социолог Елена Башкирова. Своим мнением она поделилась в эфире радио Sputnik.
Так, 67% опрошенных охарактеризовала молодежь, как общительную, тогда как 24% выбрали вариант "замкнутость". Для 60% любовь к спорту присуща современной молодежи, а 27% считают, что молодые россияне к спорту равнодушны. О лени молодежи заявили 54% опрошенных, тогда как 34% отметили трудолюбие.
По данным опроса, для 82% молодежи свойственна ориентация на материальные ценности, тогда как ориентацию молодежи на духовные ценности отметили лишь 10% респондентов. При этом 8% затруднились ответить на этот вопрос.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 июня. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе работы.
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