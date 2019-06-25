По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной

Молодые люди со смартфонами в Москве. Архивное фото

Молодые люди со смартфонами в Москве

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Среди ключевых качеств, присущих современной российской молодежи, россияне выделили общительность, любовь к спорту и лень, показал Среди ключевых качеств, присущих современной российской молодежи, россияне выделили общительность, любовь к спорту и лень, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Респондентам предлагалось выбрать ключевые качества современной молодежи в России. Варианты ответов предлагались в парах.

Так, 67% опрошенных охарактеризовала молодежь, как общительную, тогда как 24% выбрали вариант "замкнутость". Для 60% любовь к спорту присуща современной молодежи, а 27% считают, что молодые россияне к спорту равнодушны. О лени молодежи заявили 54% опрошенных, тогда как 34% отметили трудолюбие.

По данным опроса, для 82% молодежи свойственна ориентация на материальные ценности, тогда как ориентацию молодежи на духовные ценности отметили лишь 10% респондентов. При этом 8% затруднились ответить на этот вопрос.