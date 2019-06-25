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РИА Новости

Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха

Вчера, 11:29
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июн - РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Сахалинской области не выявили возбудителей инфекции в пробах воды из Охи, сообщил во вторник РИА Новости зампред регионального правительства Владимир Сидоренко.
Ранее мэр Охинского района Сергей Гусев рассказал РИА Новости, что в двух из четырех проб воды, взятых в Охе, обнаружен вирус гепатита А. Семья из трех человек была госпитализирована по этому показанию.
"Накануне в охинской системе водоснабжения были взяты анализы воды. Четыре пробы из разных частей города направили на специализированные бактериологические исследования в Южно-Сахалинск. Результат по всем четырем пробам отрицательный. Специалисты управления Роспотребнадзора по Сахалинской области после тщательного анализа не выявили в пробах возбудителей заболеваний", - рассказал Сидоренко, который в настоящее время находится в Охе и руководит работой по дезинфекции водопроводных сетей.
По инициативе руководства области в ночь на вторник был запущен процесс хлорирования в системе водоснабжения города. Жителей просят не использовать воду для питья, мытья посуды или приготовления пищи, личной гигиены. Для охинцев организован подвоз воды тремя цистернами. Четвертая машина работает по заявкам социальных объектов.
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28 июля 2018, 08:20
Гепатит – это уже не смертельно: как вылечить болезнь в РоссииВ России около 8 миллионов больных хроническими гепатитами В и С. Как вылечить гепатит? Какие препараты доступны? Куда обращаться за помощью? Ответы ищет Алексей Лахов (общественная организация "Вместе против гепатита", фонд "Гуманитарное действие") специально для проекта "Социальный навигатор".
По информации зампреда, все санитарные службы города работают в режиме повышенной готовности. Управляющие компании получили распоряжение провести дополнительную санитарную очистку подъездов и подвалов. Детские сады и пришкольные лагеря в Охе временно не работают.
Вся информация докладывается главе региона Валерию Лимаренко. Ежедневно в правительстве области проводятся заседания оперативного штаба по контролю за ситуацией.
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Здоровье - ОбществоСахалинОбщество
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