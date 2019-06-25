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РИА Новости

Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду

Вчера, 11:25
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КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Украина должна отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы после возвращения делегации РФ в ассамблею, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Досрочные выбора Верховной рады состоятся 21 июня.
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"Мы бы хотели, чтобы наш президент... выразил свою позицию касательно того, что мы будем теперь делать с делегацией наблюдателей ПАСЕ на украинских выборах... Они (представители РФ - ред.) теперь имеют право принимать участие в миссиях наблюдателей. Они теперь приедут к нам наблюдателями? Мы считаем, часть нашей делегации, что Украина должна отозвать наше приглашение к ПАСЕ принимать участие в качестве наблюдателей в этих парламентских выборах", - заявила Геращенко журналистам в Страсбурге, трансляцию вёл телеканал "Прямой".
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