Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду

"Мы бы хотели, чтобы наш президент... выразил свою позицию касательно того, что мы будем теперь делать с делегацией наблюдателей ПАСЕ на украинских выборах... Они (представители РФ - ред.) теперь имеют право принимать участие в миссиях наблюдателей. Они теперь приедут к нам наблюдателями? Мы считаем, часть нашей делегации, что Украина должна отозвать наше приглашение к ПАСЕ принимать участие в качестве наблюдателей в этих парламентских выборах", - заявила Геращенко журналистам в Страсбурге, трансляцию вёл телеканал "Прямой".