Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин отверг обвинения в адрес продюсера в том, что он инсценировал отравление.

Накануне врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обратил внимание на несоответствия в истории с отравлением Алибасова. По его словам, если диагноз верен, то продюсера не выписали бы из больницы так быстро.

Горжанкин отметил, что врач только высказал мнение, но не привел никаких фактов, которые могли бы это подтвердить.

"Это только предположение, версия не доказана. Она была подхвачена и распространяется", — сказал он телеканалу РЕН ТВ , пообещав, что в ближайшее время близкие Алибасова предоставят документы, подтверждающие его госпитализацию.

Сам Алибасов, по словам Горожанкина, относится к подобным слухам "философски". Сейчас продюсер "бросил все силы" на восстановление здоровья, добавил он.

Сын Алибасова назвал обвинения в инсценировке бредом. "Никаких подстав с нашей стороны или разводов не было, у нас действительно был официальный диагноз, который мне лично сообщил заведующий токсикологическим отделением реанимации в Склифосовского на третий день, что у отца ожоги дыхательных путей второй степени и есть два ожога четвертой степени. Это все действительно так", — сказал он.

Диагноз подтверждается документами, добавил Алибасов-младший. Он отметил, что его отец провел в реанимации 13 дней, тогда как врачи говорили о 14 днях. "И мы приняли решение после забрать его домой, так как опасности для жизни не было", — пояснил он.