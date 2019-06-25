Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T11:19Z
https://ria.ru/20190625/1555884118.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155551/51/1555515170_0:165:3124:1922_1036x0_80_0_0_568a3a6c1ba02bf2d156ec9a4b9d1a9d.jpg
РИА Новости

Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления

Вчера, 11:19
9364
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасов в своей квартире
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин отверг обвинения в адрес продюсера в том, что он инсценировал отравление.
Накануне врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обратил внимание на несоответствия в истории с отравлением Алибасова. По его словам, если диагноз верен, то продюсера не выписали бы из больницы так быстро.
Горжанкин отметил, что врач только высказал мнение, но не привел никаких фактов, которые могли бы это подтвердить.
"Это только предположение, версия не доказана. Она была подхвачена и распространяется", — сказал он телеканалу РЕН ТВ, пообещав, что в ближайшее время близкие Алибасова предоставят документы, подтверждающие его госпитализацию.
Сам Алибасов, по словам Горожанкина, относится к подобным слухам "философски". Сейчас продюсер "бросил все силы" на восстановление здоровья, добавил он.
Сын Алибасова назвал обвинения в инсценировке бредом. "Никаких подстав с нашей стороны или разводов не было, у нас действительно был официальный диагноз, который мне лично сообщил заведующий токсикологическим отделением реанимации в Склифосовского на третий день, что у отца ожоги дыхательных путей второй степени и есть два ожога четвертой степени. Это все действительно так", — сказал он.
Диагноз подтверждается документами, добавил Алибасов-младший. Он отметил, что его отец провел в реанимации 13 дней, тогда как врачи говорили о 14 днях. "И мы приняли решение после забрать его домой, так как опасности для жизни не было", — пояснил он.
Бари Алибасов попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб. У него диагностировали серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней Алибасов провел в медикаментозном сне, а затем пошел на поправку. Семнадцатого июня его выписали.
Продюсер Бари Алибасов
23 июня, 01:31
Сын Бари Алибасова прояснил планы на квартиру отца
37241658
Обсудить 8
Бари АлибасовШоу-бизнесОбщество
Рекомендуем
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
РИА
Новости
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
Бари Алибасов
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Лента
новостей
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11. 25 июня 2019
Роскосмос опроверг данные о нештатной ситуации при посадке "Союза"
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Жители Казбеги у грузино-российской границы сорвали фестиваль музыки
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний
Телеведущая Ольга Скабеева
Слуцкий отреагировал на оскорбление Скабеевой украинским депутатом в ПАСЕ
Министр образования Хакасии приписала Горе от ума Радищеву
Министр образования Хакасии назвала Радищева автором "Горе от ума"
Народная артистка РСФСР Алла Покровская
Умерла народная артистка России Алла Покровская
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошло 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
Лента новостейМолния