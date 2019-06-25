Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест

КЕМЕРОВО, 25 июн – РИА Новости. Сокращение годовых планов добычи угля на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта не повлечет сокращения рабочих мест в угледобывающей отрасли Кузбасса, сообщили РИА Новости в департаменте угольной промышленности.

По данным департамента, на угледобывающих предприятиях Кузбасса добывается около 60% всего российского угля, в регионе работает 41 шахта, 52 разреза и 45 действующих обогатительных фабрик. Ранее СМИ сообщили, что некоторые из них заявили, что в связи с изменением конъюнктуры рынка снижены планы по добыче угля.

В департаменте пояснили, что в мае 2019 года угольщики Кузбасса добыли 20,4 миллиона тонн угля. В апреле текущего года добыча составила 20,2 миллиона тонн. По итогам работы с начала 2019 года угольщиками Кузбасса добыто 101,3 миллиона тонн угля. Это на 1,6 миллиона тонн меньше показателей за соответствующий период 2018 года (102,9 миллиона тонн).

"Сокращение угледобычи не повлечет за собой сокращений, уменьшения количества рабочих мест на предприятиях", – заявили в департаменте, отметив, что в настоящее время с учетом решений совещания с РЖД и представителями угледобывающих компаний, прошедшего 13 июня, рассматриваются варианты стабилизации ситуации. Угольным компаниям предлагается сократить транспортные расходы. На период снижения цен на уголь предлагается временно снизить ставки на привлечение вагонного парка, установить скидки на железнодорожные тарифы в наиболее востребованных направлениях. Также предлагается найти внутренние ресурсы.