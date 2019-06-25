Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой

СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Если Украина покинет сессию ПАСЕ, российская сторона будет сожалеть, но это решение делегации Украины, заявил глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой

"Если Украина покинет сессию ПАСЕ, нам будет очень не хватать наших украинских друзей, которые так много сделали для возвращения российской делегации",- сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы будем об этом очень сожалеть, но это решение делегации Украины",- добавил он.