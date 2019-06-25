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РИА Новости

Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой

Вчера, 11:13
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© Фото : Council of Europe/ Ellen WuibauxЛетняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/ Ellen Wuibaux
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Если Украина покинет сессию ПАСЕ, российская сторона будет сожалеть, но это решение делегации Украины, заявил глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой
"Если Украина покинет сессию ПАСЕ, нам будет очень не хватать наших украинских друзей, которые так много сделали для возвращения российской делегации",- сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
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"Мы будем об этом очень сожалеть, но это решение делегации Украины",- добавил он.
Представитель украинской делегации Борислав Береза заявил ранее, что его делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы намерена оспорить заявку РФ на подтверждение полномочий в ПАСЕ.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Возвращение России в ПАСЕПетр Толстой (телеведущий)ЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
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