В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат

"Сергиево-Посадский хлебокомбинат возобновил выпуск хлебобулочной продукции сегодня ночью. Работа завода восстанавливается совместными усилиями руководства компании, муниципальных властей и Правительства области", - сказал Хромов, слова которого приводит пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Ранее в пресс-службе подмосковного главка СК России РИА Новости сообщили о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам Сергиево-Посадского хлебокомбината в Подмосковье, которые, по данным СМИ, объявили голодовку. Следствием установлено, что с января по июнь 2019 года руководство предприятия умышленно не выплачивало заработную плату работникам хлебокомбината. В среду 19 июня сообщалось, что сотрудники хлебокомбината получили часть долга на общую сумму около 5 миллионов рублей.