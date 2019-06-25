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РИА Новости

В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат

Вчера, 11:04
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПроверка качества хлеба на хлебокомбинате
Проверка качества хлеба на хлебокомбинате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Проверка качества хлеба на хлебокомбинате. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
"Сергиево-Посадский хлебокомбинат возобновил выпуск хлебобулочной продукции сегодня ночью. Работа завода восстанавливается совместными усилиями руководства компании, муниципальных властей и Правительства области", - сказал Хромов, слова которого приводит пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
18 июня, 12:32
Воробьев поручил разобраться с долгами на подмосковном хлебокомбинате
Ранее в пресс-службе подмосковного главка СК России РИА Новости сообщили о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам Сергиево-Посадского хлебокомбината в Подмосковье, которые, по данным СМИ, объявили голодовку. Следствием установлено, что с января по июнь 2019 года руководство предприятия умышленно не выплачивало заработную плату работникам хлебокомбината. В среду 19 июня сообщалось, что сотрудники хлебокомбината получили часть долга на общую сумму около 5 миллионов рублей.
Как позднее рассказал РИА Новости директор завода Сергей Крыжевский, ситуация связана с банкротством компании, которой ранее принадлежал хлебокомбинат, в результате чего предприятие прекратило работу после отключения энергоресурсов.
Прокуратура
18 июня, 13:34
Ситуацию на хлебокомбинате в Сергиевом Посаде проконтролируют прокуроры
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