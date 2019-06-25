Президент Ирана резко раскритиковал Белый дом после санкций США

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани после того, как Вашингтон ввел санкции против руководства страны и военачальников, в присутствии сотрудников иранского минздрава резко высказался в адрес Белого дома.

Ранее США ввели санкции против ряда военных руководителей Ирана, а также верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявив, что готовят меры против главы МИД страны Мохаммада Джавада Зарифа.

"Белый дом - умственно отсталый", - сказал Роухани в ходе выступления перед руководством иранского минздрава. Его слова приводятся на его официальном сайте.