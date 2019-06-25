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РИА Новости

Президент Ирана резко раскритиковал Белый дом после санкций США

Вчера, 11:03
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи
Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани после того, как Вашингтон ввел санкции против руководства страны и военачальников, в присутствии сотрудников иранского минздрава резко высказался в адрес Белого дома.
Ранее США ввели санкции против ряда военных руководителей Ирана, а также верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявив, что готовят меры против главы МИД страны Мохаммада Джавада Зарифа.
"Белый дом - умственно отсталый", - сказал Роухани в ходе выступления перед руководством иранского минздрава. Его слова приводятся на его официальном сайте.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" исламской республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".
Президент США Дональд Трамп
24 июня, 18:57
Трамп ввел "жесткие санкции" против Ирана
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