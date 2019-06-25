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РИА Новости

Трамп не разорвет договор с Японией, считает эксперт

Вчера, 11:01
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© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не пойдет на пересмотр договора США с Японией, так как это обрушило бы всю систему политического доминирования Америки и ее отношений с другими союзниками, считает российский эксперт, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО (У) МИД России Дмитрий Стрельцов.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп раздумывает о выходе из Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанного в 1960 году. Трамп якобы заявил своим доверенным лицам, что этот договор несправедлив для США. По мнению президента, он односторонен, так как предусматривает помощь США Японии в случае вооруженного нападения на нее, но не обязывает японские вооруженные силы приходить на помощь США.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 07:34
СМИ: США могут выйти из договора с Японией о сотрудничестве и безопасности
Как отметили источники, хотя Трамп еще не предпринял никаких шагов для выхода из соглашения, это весьма вероятно. Агентство отметило также, что выход из договора может привести к новой гонке вооружений, так как Японии придется найти другой способ защищать себя от угроз со стороны Китая и КНДР.
"Никаких перспектив пересмотра договора нет и вряд ли они будут. Высказывания Трампа носят популистский характер и сделаны только в контексте внутриполитической ситуации в Америке и подготовки к новой президентской кампании, для зарабатывания пропагандистских очков. Думаю, никто всерьез не думает, что Япония и Америка разорвут отношения, потому что это тогда разрушит всю систему американского доминирования политического и поставит под сомнение вообще договоро-правовые обязательства Америки по отношению к любой стране мира", - заявил Стрельцов РИА Новости.
Он напомнил также, что Трамп "много раз делал различные эпатажные заявления, которые был вынужден в дальнейшем дезавуировать".
"Так что это чисто пропагандистский трюк", - считает эксперт.
Ранее Трамп заявил о желании идти на второй президентский срок и участвовать в выборах 2020 года.
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Дональд ТрампЯпонияСШАВ мире
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