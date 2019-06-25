Трамп не разорвет договор с Японией, считает эксперт

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не пойдет на пересмотр договора США с Японией, так как это обрушило бы всю систему политического доминирования Америки и ее отношений с другими союзниками, считает российский эксперт, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО (У) МИД России Дмитрий Стрельцов.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп раздумывает о выходе из Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанного в 1960 году. Трамп якобы заявил своим доверенным лицам, что этот договор несправедлив для США. По мнению президента, он односторонен, так как предусматривает помощь США Японии в случае вооруженного нападения на нее, но не обязывает японские вооруженные силы приходить на помощь США.

Как отметили источники, хотя Трамп еще не предпринял никаких шагов для выхода из соглашения, это весьма вероятно. Агентство отметило также, что выход из договора может привести к новой гонке вооружений, так как Японии придется найти другой способ защищать себя от угроз со стороны Китая и КНДР.

"Никаких перспектив пересмотра договора нет и вряд ли они будут. Высказывания Трампа носят популистский характер и сделаны только в контексте внутриполитической ситуации в Америке и подготовки к новой президентской кампании, для зарабатывания пропагандистских очков. Думаю, никто всерьез не думает, что Япония и Америка разорвут отношения, потому что это тогда разрушит всю систему американского доминирования политического и поставит под сомнение вообще договоро-правовые обязательства Америки по отношению к любой стране мира", - заявил Стрельцов РИА Новости.

Он напомнил также, что Трамп "много раз делал различные эпатажные заявления, которые был вынужден в дальнейшем дезавуировать".

"Так что это чисто пропагандистский трюк", - считает эксперт.