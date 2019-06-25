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РИА Новости

Источник: подозреваемому в серии отравлений в Москве вменяют четыре эпизода

Вчера, 11:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Подозреваемый в серии отравлений прохожих в Москве пока проходит только по четырем эпизодам, но их может стать больше, сообщил во вторник РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Подозреваемый задержан отделом полиции Басманного района. Пока ему вменяют четыре эпизода отравления. Но сейчас поднимаются аналогичные дела, потому их может быть больше", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, "сегодня или завтра" должен решиться вопрос о заключении молодого человека под стражу.
У подозреваемого нашли пакетики с порошкообразным веществом (возможно, феназепам, который он и подсыпал) и, предположительно, похищенные вещи, добавил источник.
О серийном отравителе ранее написало городское издание The Village, одна из сотрудниц которого Людмила Чижова, по заявлению журналистов, была отравлена преступником.
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Сайт пишет, что жертвами отравителя стали более 20 человек, которых некий молодой человек угощал газировкой в популярных местах скопления молодежи, а потом грабил.
В МВД РФ ранее заявили о задержании подозреваемого в хищениях имущества "у малознакомых граждан на территории Хохловской площади", не уточняя детали.
При этом, как заявлял РИА Новости юрист Чижовой Алексей Прянишников, полиция до этого уже задерживала подозреваемого, но вскоре отпустила под подписку о невыезде.
По его мнению, полицейские работают по этому делу "в расслабленном режиме - никто не интересовался результатами анализов крови Людмилы, не были запрошены данные с камер видеонаблюдения".
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