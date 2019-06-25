Погода на мысе Перовского, где выпустят косаток, начнет улучшаться в среду

"В настоящее время в районе мыса Перовского дожди, низкая облачность, и ветер 9-14 метров в секунду. Ночью и утром в среду такая погода сохранится, но во второй половине дня эти неблагоприятные явления начнут стихать, погода постепенно будет улучшаться", - сказал собеседник агентства.

Двух косаток и шесть белух 25 июня доставили из Приморья к месту выпуска – на мыс Перовского в Хабаровском крае. После адаптации, которая может занять до 10 дней, животных выпустят. На косаток и белух установят спутниковые маяки, которые помогут ученым следить за миграцией.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров. Суд на Сахалине ранее признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.