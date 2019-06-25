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РИА Новости

Погода на мысе Перовского, где выпустят косаток, начнет улучшаться в среду

Вчера, 10:57
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКосатка в вольере в бухте "Средняя" Приморского края
Косатка в вольере в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 25 июн — РИА Новости. Дожди и ветер в районе мыса Перовского в Хабаровском крае, где в природу планируется возвратить косаток и белух из "китовой тюрьмы", начнет улучшаться во второй половине дня в среду, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного УГМС.
Ранее сообщалось, что доставленных из Приморья на побережье Хабаровского края животных не могут перегрузить с автомобилей в море из-за шторма, ветра и тумана.
"В настоящее время в районе мыса Перовского дожди, низкая облачность, и ветер 9-14 метров в секунду. Ночью и утром в среду такая погода сохранится, но во второй половине дня эти неблагоприятные явления начнут стихать, погода постепенно будет улучшаться", - сказал собеседник агентства.
Двух косаток и шесть белух 25 июня доставили из Приморья к месту выпуска – на мыс Перовского в Хабаровском крае. После адаптации, которая может занять до 10 дней, животных выпустят. На косаток и белух установят спутниковые маяки, которые помогут ученым следить за миграцией.
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Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров. Суд на Сахалине ранее признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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