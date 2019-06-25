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РИА Новости

В КПРФ заявили, что Ингушетия при Евкурове заметно преобразилась

Вчера, 10:57
2007
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров во время круглого стола
Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров во время круглого стола
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров во время круглого стола
НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Ингушетия за время руководства регионом Юнус-Беком Евкуровым заметно преобразилась в социально-экономическом плане, властям удалось навести порядок с криминогенной ситуацией, сообщил РИА Новости руководитель фракции КПРФ в народном собрании республики Ильяс Богатырев.
В понедельник Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит главу государства досрочно отправить его в отставку с поста главы республики. Он напомнил, что в соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году. Евкуров объяснил свое решение попросить об отставке разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.
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"Деятельность Евкурова я оцениваю высоко. При нем регион преобразился буквально на глазах. Только социальных объектов было построено столько, сколько не строилось даже во время Чечено-Ингушской АССР. Очень много сделано в социально-экономическом развитии республики. И это одно из главных достижений Евкурова, как руководителя региона", - сказал Богатырев.
Он также добавил, что Евкуров стал руководителем Ингушетии в очень сложный период. "Осенью 2008 года здесь была крайне тяжелая ситуация, чуть ли не вялотекущая гражданская война шла. Он навел порядок, многих из тех, кто был завербован и обманут, на ком не было вины, вернул к мирной жизни. Ситуация была выправлена. Сегодня уже Ингушетия один из самых спокойных в планах криминогенной ситуации регионов. В этом тоже заслуга Евкурова и людей, которые с ним работали", - подчеркнул глава фракции коммунистов.
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КПРФЮнус-Бек ЕвкуровИнгушетияПолитика
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