В КПРФ заявили, что Ингушетия при Евкурове заметно преобразилась

НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Ингушетия за время руководства регионом Юнус-Беком Евкуровым заметно преобразилась в социально-экономическом плане, властям удалось навести порядок с криминогенной ситуацией, сообщил РИА Новости руководитель фракции КПРФ в народном собрании республики Ильяс Богатырев.

В понедельник Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит главу государства досрочно отправить его в отставку с поста главы республики. Он напомнил, что в соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году. Евкуров объяснил свое решение попросить об отставке разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.

"Деятельность Евкурова я оцениваю высоко. При нем регион преобразился буквально на глазах. Только социальных объектов было построено столько, сколько не строилось даже во время Чечено-Ингушской АССР. Очень много сделано в социально-экономическом развитии республики. И это одно из главных достижений Евкурова, как руководителя региона", - сказал Богатырев.