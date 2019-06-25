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РИА Новости
Танки
Это подкаст о танках и обо всем, что с ними связано. Вместе с экспертами World of Tanks мы проследим историю самых знаменитых танков мира, секретных проектов и прототипов, так и не вошедших в производство. Расскажем о сражениях и тактике ведения боя, лучших инженерах, механиках и конструкторах.

Известные танковые сражения. Домпэр, Арракур, Студзянки

Вчера, 12:00
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Танки
Известные танковые сражения. Домпэр, Арракур, Студзянки
Вчера, 12:00
Ключевые танковые столкновения, изменившие ход Второй мировой: разгром немецких войск в боях у деревни Домпэр, удары из тумана в битве при Арракуре и крупнейшее танковое сражение в истории Польши – битва под Студзянками.
Исход лета 1944 года. В Европе успешно открыт и действует Второй фронт. В боях в Нормандии немецкие войска потеряли более 2 тысяч танков. Потери войск союзников в бронетехнике вдвое серьёзнее, но их преимуществом были артиллерия и авиация.
Уступая по количеству танков, а порой испытывая нехватку горючего, союзные войска продолжали атаки. Одними из главных столкновений стали бои у деревни Домпер, поставившие “чёрный рекорд” по однодневным потерям танков для вермахта, битва при Арракуре, после которой из 262 немецких танков уцелели только 62, и сражение под Студзянками, лёгшее в основу фильма “Четыре танкиста и собака”.
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm
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Эпизод подготовила Асмик Аракелян
Монтировал Андрей Темнов
Эксперт эпизода историк Юрий Бахурин
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