Известные танковые сражения. Домпэр, Арракур, Студзянки

Исход лета 1944 года. В Европе успешно открыт и действует Второй фронт. В боях в Нормандии немецкие войска потеряли более 2 тысяч танков. Потери войск союзников в бронетехнике вдвое серьёзнее, но их преимуществом были артиллерия и авиация.
Уступая по количеству танков, а порой испытывая нехватку горючего, союзные войска продолжали атаки. Одними из главных столкновений стали бои у деревни Домпер, поставившие “чёрный рекорд” по однодневным потерям танков для вермахта, битва при Арракуре, после которой из 262 немецких танков уцелели только 62, и сражение под Студзянками, лёгшее в основу фильма “Четыре танкиста и собака”.
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm
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Эпизод подготовила Асмик Аракелян
Монтировал Андрей Темнов
Эксперт эпизода историк Юрий Бахурин
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