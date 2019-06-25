Известные танковые сражения. Домпэр, Арракур, Студзянки

Танки

Это подкаст о танках и обо всем, что с ними связано. Вместе с экспертами World of Tanks мы проследим историю самых знаменитых танков мира, секретных проектов и прототипов, так и не вошедших в производство. Расскажем о сражениях и тактике ведения боя, лучших инженерах, механиках и конструкторах.