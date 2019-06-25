Подозреваемого в серии отравлений в Москве уже задерживали, заявил адвокат

"Сейчас задержан подозреваемый в отравлениях, и это тот же человек, что задерживался до этого. Тогда полицейские, по всей видимости, задержали его за грабеж, после чего отпустили под подписку о невыезде, в суд они не обращались. Правоохранители не связали его с серией отравлений, хотя уже в тот момент, 10 июня, у них были соответствующие показания", - рассказал Прянишников.