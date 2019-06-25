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РИА Новости

Подозреваемого в серии отравлений в Москве уже задерживали, заявил адвокат

Вчера, 10:55
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мужчина, который подозревается в серии грабежей с отравляющими напитками в Москве, ранее уже задерживался полицией, после чего был отпущен под подписку о невыезде, сообщил РИА Новости юрист Алексей Прянишников, который представляет интересы одной из потерпевших.
По данным издания The Village, от злоумышленника пострадали более 20 человек, которых угощали напитками, в том числе, в скверах у "Чистых прудов" и на Хохловской площади. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах столицы, известно о нескольких таких случаях, дело расследуется. В МВД РФ заявили о задержании подозреваемого в хищениях имущества "у малознакомых граждан на территории Хохловской площади".
"Сейчас задержан подозреваемый в отравлениях, и это тот же человек, что задерживался до этого. Тогда полицейские, по всей видимости, задержали его за грабеж, после чего отпустили под подписку о невыезде, в суд они не обращались. Правоохранители не связали его с серией отравлений, хотя уже в тот момент, 10 июня, у них были соответствующие показания", - рассказал Прянишников.
Юрист представляет интересы Людмилы Чижовой, которая работает фоторедактором в издании The Village и является первых потерпевших. "Людмила сейчас находится в Боткинской больнице, до этого несколько дней она пролежала в коме. Мы также держим связь ещё с двумя потерпевшими. Полиция при этом работает в расслабленном режиме - никто из правоохранительных органов не интересовался результатами анализов крови Людмилы, не были запрошены данные с камер видеонаблюдения", - добавил Прянишников.
По словам юриста, из первоначального эпикриза следует, что у Чижовой было "отправление психотропными веществами", но какими именно, не сообщается.
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19 июня, 16:42
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