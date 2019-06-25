В Китае сделают обязательной сортировку мусора

МОСКВА, 25 июн - " Проект "Россия-Китай: главное . Китай законодательно обяжет граждан заниматься сортировкой бытовых отходов. Соответствующие поправки к национальному природоохранному законодательству во вторник представил лично министр охраны окружающей среды и экологии КНР Ли Ганьцзе.

В соответствии с поправками, для граждан также будет введен сбор за вывоз и утилизацию бытовых отходов. Тарифы будут варьироваться от региона к региону и определяться правительствами на местах после консультаций с населением.

Ранее власти планировали ввести систему сортировки мусора в общенациональных масштабах к 2025 году. Однако учитывая новую законодательную инициативу, это может произойти и раньше.

Вместе с тем, работа по сортировке бытовых отходов пока что практически стоит на месте. На сегодня в КНР проходит пилотная кампания по сортировке мусора, в которой участвуют 46 крупных городов. Жители большинства из них так и не начали заниматься сортировкой бытовых отходов из-за непроработанности соответствующей системы и неразвитости инфраструктуры.

Ситуация переломлена в Шанхае, где с 1 июля будет введена четкая система сортировки мусора и наказаний за нарушение соответствующих правил. Шанхайский муниципалитет разделил бытовые отходы на четыре категории. Это опасные отходы, среди которых просроченные медикаменты, батарейки, ртутные градусники и пестициды. Это поддающиеся переработке отходы. Это неподдающиеся переработке мокрые (в основном - пищевые) и сухие отходы.