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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Китае сделают обязательной сортировку мусора

Вчера, 10:51
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МОСКВА, 25 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Китай законодательно обяжет граждан заниматься сортировкой бытовых отходов. Соответствующие поправки к национальному природоохранному законодательству во вторник представил лично министр охраны окружающей среды и экологии КНР Ли Ганьцзе.
В соответствии с поправками, для граждан также будет введен сбор за вывоз и утилизацию бытовых отходов. Тарифы будут варьироваться от региона к региону и определяться правительствами на местах после консультаций с населением.
Ранее власти планировали ввести систему сортировки мусора в общенациональных масштабах к 2025 году. Однако учитывая новую законодательную инициативу, это может произойти и раньше.
Вместе с тем, работа по сортировке бытовых отходов пока что практически стоит на месте. На сегодня в КНР проходит пилотная кампания по сортировке мусора, в которой участвуют 46 крупных городов. Жители большинства из них так и не начали заниматься сортировкой бытовых отходов из-за непроработанности соответствующей системы и неразвитости инфраструктуры.
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Ситуация переломлена в Шанхае, где с 1 июля будет введена четкая система сортировки мусора и наказаний за нарушение соответствующих правил. Шанхайский муниципалитет разделил бытовые отходы на четыре категории. Это опасные отходы, среди которых просроченные медикаменты, батарейки, ртутные градусники и пестициды. Это поддающиеся переработке отходы. Это неподдающиеся переработке мокрые (в основном - пищевые) и сухие отходы.
За отказ сортировать мусор по этой системе гражданам грозит штраф до 200 юаней (30 долларов), а организациям – до 50 тысяч юаней (7,3 тысячи долларов). Впрочем, даже такая проработанная система у шанхайцев вызвала вопросы. Многие, например, недоумевают, почему пластиковые бутылки относятся к поддающимся переработке отходам, а полиэтиленовые пакеты отнесены к неподдающемуся переработке сухому мусору.
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