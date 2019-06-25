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РИА Новости

На форуме "Армия-2019" представили беспилотник в виде полярной совы

Вчера, 10:50
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКомплекс разведки и целеуказания наземных объектов на беспилотном летательном аппарате в форме птицы на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Комплекс разведки и целеуказания наземных объектов на беспилотном летательном аппарате в форме птицы на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Технопарк Минобороны "ЭРА" представил на выставке "Армия-2019" военный беспилотник в виде полярной совы.
Как пояснили РИА Новости, такая форма обусловлена необходимостью сделать БПЛА незаметнее, чтобы ближе подойти к цели.
Аппарат определяет координаты цели и использует лазерную подсветку для наведения авиации и артиллерии. Он весит пять килограммов и способен проводить в воздухе до 40 минут.
Также разработчики создали беспилотник в виде сокола. С помощью динамика он способен издавать имитирующие сокола звуки и отпугивать птиц в районах аэродромов.
"Оба изначально разработаны для скрытного наведения", - сказали на стенде.
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Форум "Армия-2019"РоссияБезопасность
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