На форуме "Армия-2019" представили беспилотник в виде полярной совы

Комплекс разведки и целеуказания наземных объектов на беспилотном летательном аппарате в форме птицы на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Технопарк Минобороны "ЭРА" представил на выставке "Армия-2019" военный беспилотник в виде полярной совы.

Как пояснили РИА Новости, такая форма обусловлена необходимостью сделать БПЛА незаметнее, чтобы ближе подойти к цели.

Аппарат определяет координаты цели и использует лазерную подсветку для наведения авиации и артиллерии. Он весит пять килограммов и способен проводить в воздухе до 40 минут.

Также разработчики создали беспилотник в виде сокола. С помощью динамика он способен издавать имитирующие сокола звуки и отпугивать птиц в районах аэродромов.