На форуме "Армия-2019" представили беспилотник в виде полярной совы

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Технопарк Минобороны "ЭРА" представил на выставке "Армия-2019" военный беспилотник в виде полярной совы.
Как пояснили РИА Новости, такая форма обусловлена необходимостью сделать БПЛА незаметнее, чтобы ближе подойти к цели.
Аппарат определяет координаты цели и использует лазерную подсветку для наведения авиации и артиллерии. Он весит пять килограммов и способен проводить в воздухе до 40 минут.
Также разработчики создали беспилотник в виде сокола. С помощью динамика он способен издавать имитирующие сокола звуки и отпугивать птиц в районах аэродромов.
"Оба изначально разработаны для скрытного наведения", - сказали на стенде.