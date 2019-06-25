Сенатор рассказал, при каких условиях Россия заплатит взносы в СЕ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В случае восстановления полномочий делегации РФ в ПАСЕ в полном объёме Россия будет готова уплатить не уплаченные ранее взносы в СЕ в четком соответствии с правилами работы в международных структурах, заявил РИА Новости член делегации России в ПАСЕ, сенатор Александр Башкин.

"Мы не раз уже говорили, что обязательным условием для участия России в работе ПАСЕ, полноценного ее участия в работе структур Совета Европы является безусловное восстановление полномочий нашей страны в ПАСЕ, а также обеспечение такого регламента ПАСЕ, которые позволили бы обеспечить равноправную работу всех национальных организаций. Если это будет осуществлено, то Россия, всегда следующая нормам работы в международных организациях, уплатит взносы (в СЕ) за последние годы, когда наша делегация была лишена возможности работы в ПАСЕ", - заявил он.