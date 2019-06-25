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РИА Новости

Сенатор рассказал, при каких условиях Россия заплатит взносы в СЕ

Вчера, 10:47
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© Фото : Council of Europe / Candice ImbertCессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Cессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe / Candice Imbert
Cессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В случае восстановления полномочий делегации РФ в ПАСЕ в полном объёме Россия будет готова уплатить не уплаченные ранее взносы в СЕ в четком соответствии с правилами работы в международных структурах, заявил РИА Новости член делегации России в ПАСЕ, сенатор Александр Башкин.
"Мы не раз уже говорили, что обязательным условием для участия России в работе ПАСЕ, полноценного ее участия в работе структур Совета Европы является безусловное восстановление полномочий нашей страны в ПАСЕ, а также обеспечение такого регламента ПАСЕ, которые позволили бы обеспечить равноправную работу всех национальных организаций. Если это будет осуществлено, то Россия, всегда следующая нормам работы в международных организациях, уплатит взносы (в СЕ) за последние годы, когда наша делегация была лишена возможности работы в ПАСЕ", - заявил он.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
10021775
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Александр БашкинЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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