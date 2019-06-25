Нетаньяху видит потенциал сотрудничества Израиля, России и США

ИЕРУСАЛИМ, 25 июн - РИА Новости. Израиль высоко ценит добрые отношения с Россией и США, видя большой потенциал для развития сотрудничества в трехстороннем формате, сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Он выступил на открытии в Иерусалиме трехсторонней встречи секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата.

"Я высоко ценю прочные отношения, которые сложились у Израиля с обеими странами и их лидерами... Я верю, что существует более широкий базис для сотрудничества нас трех, чем многие полагают", - сказал Нетаньяху.

Инициированную им иерусалимскую встречу премьер-министр назвал "реальной возможностью повысить стабильность в ближневосточном регионе, особенно в Сирии".