Жители Казбеги у грузино-российской границы сорвали фестиваль музыки

Аттракцион невиданной глупости. Грузия забыла прописные истины Не осень – для обострения рано. В Грузии высокий сезон. А туризм – это высокий доход. И две трети его – это Россия. Но ведут они себя так, словно вместе с "Ахашени" им еще кое-что в голову стукнуло.