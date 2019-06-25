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РИА Новости
Культура

Жители Казбеги у грузино-российской границы сорвали фестиваль музыки

Вчера, 10:39
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ТБИЛИСИ, 25 июн — РИА Новости. Жители села Казбеги у грузино-российской границы повредили инвентарь и напали на сотрудников фестиваля электронной музыки Mountain Set: Kazbegi, сообщили организаторы мероприятия.
Фестиваль с участием известных мировых артистов должен был пройти с 28 по 30 июня. По словам организаторов, изначально его планировалось провести в поселке Степанцминда, но затем его перенесли в ненаселенный пункт. Как подчеркивается в заявлении, государство фестиваль не финансирует, а организован он был по всем правилам.
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"Жители Казбеги все же разгромили территорию фестиваля. В результате акта вандализма поврежден инвентарь, пострадали несколько сотрудников. Несмотря на большой ущерб, мы делаем все, чтобы фестиваль не был отменен", — заявляют организаторы в фейсбуке.
Они отмечают, что им и раньше угрожали те, кто не хочет, чтобы фестиваль состоялся. "Считаем, что произошедшее вредит не только одному фестивалю, а имиджу страны, туризму", — говорится в заявлении.
МВД Грузии по факту разгрома фестиваля возбудило уголовное дело о краже и повреждении вещей. По этим статьям виновным грозит до десяти лет лишения свободы.
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