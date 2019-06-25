Ростех раскрыл характеристики новейшего дрона-разведчика "Корсар"

КУБИНКА, 25 июн — РИА Новости. Представители Ростеха рассказали о характеристках новейшего разведывательного беспилотника "Корсар".
Так, "Корсар" может летать на высоте более пяти тысяч метров на протяжении восьми часов. Это делает его недосягаемым для стрелкового оружия и многих типов переносных зенитных ракетных комплексов. Масса беспилотника, предназначенного для всепогодной воздушной разведки местности, составляет 200 килограммов, размах его крыльев — 6,5 метра, длина фюзеляжа — 4,2 метра.
23 апреля, 18:36Военный эксперт рассказал о применении комплекса с БЛА "Корсар" на поле бояКомплекс с беспилотником "Корсар" впервые покажут на форуме "Армия-2019". В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Корнев высказал мнение, что комплекс при военном применении будет решать тактические задачи.
Собранная дроном информация обрабатывается и передается наземным системам в режиме реального времени, добавили в пресс-службе госкорпорации.
Помимо военного применения, "Корсар" можно задействовать в гражданских целях, таких как мониторинг окружающей среды, контроль ситуации на автодорогах, наблюдение за объектами инфраструктуры, предупреждение лесных пожаров, поиск и спасение людей при чрезвычайных происшествиях.
Летный образец "Корсара" впервые демонстрируется в открытом доступе на пятом юбилейном форуме "Армия-2019". МИА "Россия сегодня" — официальный информационный партнер выставки.