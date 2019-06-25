Ростех раскрыл характеристики новейшего дрона-разведчика "Корсар"

Военный эксперт рассказал о применении комплекса с БЛА "Корсар" на поле боя Комплекс с беспилотником "Корсар" впервые покажут на форуме "Армия-2019". В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Корнев высказал мнение, что комплекс при военном применении будет решать тактические задачи.