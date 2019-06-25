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РИА Новости

Слуцкий отреагировал на оскорбление Скабеевой украинским депутатом в ПАСЕ

Вчера, 10:31
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий прокомментировал новый инцидент с российской ведущей программы "60 минут" телеканала "Россия 1" Ольгой Скабеевой и представителем украинской делегации в ПАСЕ Бориславом Березой, назвав поведение парламентария отвратительным, недостойным ни политика, ни мужчины.
Депутат Верховной рады и представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Борислав Береза вновь оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву. Видео инцидента опубликовано ВГТРК.
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Во время прямого включения с заседания ПАСЕ Береза прервал интервью ведущей программы "60 минут" с заведующим кафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета Николаем Платошкиным. Скабеева предположила, что нардеп захотел извиниться за январский инцидент в ассамблее. Вместо этого депутат обратился к журналистке с личными вопросами, при этом оскорбив ее мужа и соведущего программы Евгения Попова.
Комментируя по просьбе РИА Новости произошедшее, Слуцкий сказал, что это "отвратительное, безобразное поведение, недостойное ни политика, ни мужчины".
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Это не первый подобный инцидент в ПАСЕ с участием представителей украинской делегации - 24 января во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Скабееву толкнул редактор украинской "Европейской правды" Сергей Сидоренко. Затем таким же образом поступил Береза. Он преградил журналистке доступ к Геращенко и помешал задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.
Действия Березы вызвали критику в России: глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинского депутата извиниться, а заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая отметила, что поведение парламентария не должно оставаться безнаказанным. Береза позже заявил, что извиняться ему не за что.
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