Россия подала заявку на участие в ПАСЕ

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российская делегация подала заявку на участие в работе ПАСЕ, сообщил РИА Новости сенатор Александр Башкин.

"Через минуту войдем в зал. Подали заявку, готовы к работе", — отметил он.

Башкин напомнил, что главное условие участия Москвы в работе ПАСЕ — безусловное соблюдение всех полномочий российской делегации.

По его словам, если полномочия российских представителей полностью восстановят, Москва переведет все не уплаченные ранее взносы в Совет Европы.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, дебаты по резолюции шли "много часов".

"Несмотря на то что ортодоксальная часть ПАСЕ делала все, чтобы блокировать принятие резолюции, эта резолюция принята. Здравое большинство отстояло позицию", — добавил он.

Глава делегации Петр Толстой не исключил, что полномочия российских представителей могут быть оспорены. При этом он выразил уверенность, что большинство делегатов проголосуют против подобной инициативы.

Как заявила глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, вопрос по полномочиям российской делегации ассамблея рассмотрит в среду во второй половине дня.