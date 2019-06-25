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РИА Новости

Россия подала заявку на участие в ПАСЕ

Вчера, 10:30
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© Depositphotos / ifeelstockШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция
© Depositphotos / ifeelstock
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российская делегация подала заявку на участие в работе ПАСЕ, сообщил РИА Новости сенатор Александр Башкин.

"Через минуту войдем в зал. Подали заявку, готовы к работе", — отметил он.

Башкин напомнил, что главное условие участия Москвы в работе ПАСЕ — безусловное соблюдение всех полномочий российской делегации.
По его словам, если полномочия российских представителей полностью восстановят, Москва переведет все не уплаченные ранее взносы в Совет Европы.
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Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, дебаты по резолюции шли "много часов".

"Несмотря на то что ортодоксальная часть ПАСЕ делала все, чтобы блокировать принятие резолюции, эта резолюция принята. Здравое большинство отстояло позицию", — добавил он.

Глава делегации Петр Толстой не исключил, что полномочия российских представителей могут быть оспорены. При этом он выразил уверенность, что большинство делегатов проголосуют против подобной инициативы.
Как заявила глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, вопрос по полномочиям российской делегации ассамблея рассмотрит в среду во второй половине дня.
В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. В документе подчеркивается, что права членов делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.
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Популярные комментарии
Старые грабли нас дождались...
25 июня, 10:43
АКАндро Коин
2110013
:)))) ждем от украинской делегации публичного ухода из ПАСЕ (как они обещали) ! хотя я до сих пор не понимаю - зачем нам это участие!?
25 июня, 10:43
wwiking7000
2210002
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