Израиль прекратил поставки топлива в сектор Газа

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Арабоязычный пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри заявил, что Израиль прекращает поставки топлива в сектор Газа из-за запуска зажигательных шаров со стороны сектора.
"В связи с запуском зажигательных шаров из сектора Газа по израильским территориям с целью пожаров в (израильском - ред.) районе, окружающем Газу, принято решение прекратить поставки топлива на электростанцию в сектор Газа через пограничный переход с сегодняшнего дня до дальнейшего уведомления", - написал Эдри в своем микроблоге в Twitter.
Ранее Израиль уже перекрывал поставки топлива в Газу из-за беспорядков на границе.