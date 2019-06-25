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РИА Новости

Израиль прекратил поставки топлива в сектор Газа

Вчера, 10:30
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Арабоязычный пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри заявил, что Израиль прекращает поставки топлива в сектор Газа из-за запуска зажигательных шаров со стороны сектора.
"В связи с запуском зажигательных шаров из сектора Газа по израильским территориям с целью пожаров в (израильском - ред.) районе, окружающем Газу, принято решение прекратить поставки топлива на электростанцию в сектор Газа через пограничный переход с сегодняшнего дня до дальнейшего уведомления", - написал Эдри в своем микроблоге в Twitter.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Вчера, 10:27
Нетаньяху заявил, что операции Израиля в Сирии не опасны для российских сил
Ранее Израиль уже перекрывал поставки топлива в Газу из-за беспорядков на границе.
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