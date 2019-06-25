Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T13:41Z
https://ria.ru/20190625/1555881839.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155536/32/1555363216_0:71:2487:1471_1036x0_80_0_0_85b18808e495e7565219587222559d13.jpg
РИА Новости

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые

Вчера, 10:28
112358
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Сбербанк России"
Логотип ПАО Сбербанк России
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Логотип ПАО "Сбербанк России". Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Сбербанк недавно расширил функционал операций, которые клиенты могут совершить в веб-версии "Сбербанка Онлайн": клиентам стали доступны операции по переводу средств с кредитной карты на дебетовую, такая операция приравнивается к снятию наличных с кредитки — взимается комиссия не менее 390 рублей и начисляются проценты на переведенную сумму, сообщили РИА Новости в кол-центре крупнейшего российского банка.

"Недавно добавился этот функционал: можно сделать перевод с кредитной карты, но перевод можно будет совершить только в веб-версии "Сбербанка Онлайн" на рублевую дебетовую карту, основную или дополнительную карту", — сказал сотрудник кол-центра.

При этом он отметил, что за перевод с кредитной карты как между своими счетами, так и клиентов Сбербанка взимается комиссия в размере трех процентов от суммы перевода, но не менее 390 рублей при переводе и собственных, и заемных средств.
Клиент в офисе Сбербанка. Архивное фото
14 июня, 03:35
В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
"Если вы будете делать перевод с кредитной карты, то данная операция будет учитываться как операция снятия наличных. Если совершите перевод, то по данной операции, помимо комиссии за перевод, будут начисляться проценты по совершенной операции, она не будет попадать в льготный период", — пояснили в кредитной организации.
В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.

"Это новый сервис Сбербанка, который является ответом на растущую потребность наших клиентов. Теперь им не нужно искать ближайший банкомат для того, чтобы взять деньги с кредитной карты. Перевод легко можно сделать в "Сбербанке Онлайн" привычным способом по номеру телефона или карты", — прокомментировал вице-президент банка Игорь Мамонтов.

44167917338
Обсудить 43
Сбербанк РоссииРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Что еще придумаете для увеличения поголовья добровольного рабства?
25 июня, 11:08
Nuta Leo
9660004
Народ! ...не связывайтесь с кабалой!
25 июня, 11:47
sister1952
10200400
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
РИА
Новости
Жители Казбеги у грузино-российской границы сорвали фестиваль музыки
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек
На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
Лента
новостей
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Шведский стол в одном из отелей Турции
В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Народная артистка РСФСР Алла Покровская
Умерла народная артистка России Алла Покровская
Доллары США
Америка готовит доллар к девальвации
Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора назвала себя жертвой
В Башкирии женщина скончалась после удара молнии
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
Бари Алибасов
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошло 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
Лента новостейМолния