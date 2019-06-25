Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Сбербанк недавно расширил функционал операций, которые клиенты могут совершить в веб-версии "Сбербанка Онлайн": клиентам стали доступны операции по переводу средств с кредитной карты на дебетовую, такая операция приравнивается к снятию наличных с кредитки — взимается комиссия не менее 390 рублей и начисляются проценты на переведенную сумму, сообщили РИА Новости в кол-центре крупнейшего российского банка.

"Недавно добавился этот функционал: можно сделать перевод с кредитной карты, но перевод можно будет совершить только в веб-версии "Сбербанка Онлайн" на рублевую дебетовую карту, основную или дополнительную карту", — сказал сотрудник кол-центра.

При этом он отметил, что за перевод с кредитной карты как между своими счетами, так и клиентов Сбербанка взимается комиссия в размере трех процентов от суммы перевода, но не менее 390 рублей при переводе и собственных, и заемных средств.

"Если вы будете делать перевод с кредитной карты, то данная операция будет учитываться как операция снятия наличных. Если совершите перевод, то по данной операции, помимо комиссии за перевод, будут начисляться проценты по совершенной операции, она не будет попадать в льготный период", — пояснили в кредитной организации.

В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.