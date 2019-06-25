Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T10:27Z
https://ria.ru/20190625/1555881822.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Шесть детей отравились в поезде из Анапы в Екатеринбург

Вчера, 10:27
986
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту отравления детей, ехавших в пассажирском поезде "Анапа-Екатеринбург", по предварительным данным, за медицинской помощью обратились шесть детей, сообщает Уральское управление СК РФ на транспорте.
По данным ведомства, 60 детей и 5 сопровождающих из спортивной школы следовали из оздоровительного лагеря от станции "Анапа" до станции "Екатеринбург-Пассажирский", с пересадкой в уральской столице на поезд "Волгоград-Нижневартовск" до станции "Сургут".
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Вчера, 09:00
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
"Вечером 22 июня 2019 года после ужина в вагоне-ресторане дети почувствовали недомогание с признаками пищевого отравления. В последствии, по станциям "Челябинск", "Екатеринбург-Пассажирский" обратились за медицинской помощью 6 детей, один ребенок снят с поезда в Екатеринбурге и госпитализирован в ДГБ № 9 с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция", – говорится в сообщении.
Остальные дети, по информации следственного комитета, сопровождались медработниками РЖД до Сургута, где после повторного осмотра одному ребенку потребовалась госпитализация. Состояние остальных детей медики оценили как удовлетворительное и отпустили домой, уточнили в ведомстве.
"Следственными органами проведен осмотр места происшествия, опрошен тренерский состав, сопровождавший несовершеннолетних, медицинский персонал, запрошена документация относительно поездки несовершеннолетних. Проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего совместно с Роспотребнадзором", – добавили в следственном комитете на транспорте.
21 июня, 10:55
На Украине возбудили дела из-за отравления людей после купания в озере
000044
Обсудить 0
Следственный комитет РФРоспотребнадзорРЖДЕкатеринбургРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Под Костромой ребенок утонул в бассейне базы отдыха
РИА
Новости
В Хабаровске будут судить мать, напоившую младенца алкоголем
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек
Лента
новостей
Житель Пензенской области повредил сыну пальцы плоскогубцами
В Забайкалье главбух детсада "повысил" себе зарплату на четыре млн рублей
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил, что операции Израиля в Сирии не опасны для российских сил
Телеведущая Ольга Скабеева
Слуцкий отреагировал на оскорбление Скабеевой украинским депутатом в ПАСЕ
В Москве завели дело на медсестру, пытавшуюся привязать ребенка к кровати
В Башкирии женщина скончалась после удара молнии
Бари Алибасов
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Жители Казбеги у грузино-российской границы сорвали фестиваль музыки
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Цыганская правда: почему цыгане сбежали из Чемодановки
На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
В Петербурге на полицейского напала бойцовская собака
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошло 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
Лента новостейМолния