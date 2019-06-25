Шесть детей отравились в поезде из Анапы в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту отравления детей, ехавших в пассажирском поезде "Анапа-Екатеринбург", по предварительным данным, за медицинской помощью обратились шесть детей, сообщает Уральское управление СК РФ на транспорте.

По данным ведомства, 60 детей и 5 сопровождающих из спортивной школы следовали из оздоровительного лагеря от станции "Анапа" до станции "Екатеринбург-Пассажирский", с пересадкой в уральской столице на поезд "Волгоград-Нижневартовск" до станции "Сургут".

"Вечером 22 июня 2019 года после ужина в вагоне-ресторане дети почувствовали недомогание с признаками пищевого отравления. В последствии, по станциям "Челябинск", "Екатеринбург-Пассажирский" обратились за медицинской помощью 6 детей, один ребенок снят с поезда в Екатеринбурге и госпитализирован в ДГБ № 9 с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция", – говорится в сообщении.

Остальные дети, по информации следственного комитета, сопровождались медработниками РЖД до Сургута, где после повторного осмотра одному ребенку потребовалась госпитализация. Состояние остальных детей медики оценили как удовлетворительное и отпустили домой, уточнили в ведомстве.