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РИА Новости
Война в Сирии

Нетаньяху заявил, что операции Израиля в Сирии не опасны для российских сил

Вчера, 10:27
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 25 июн - РИА Новости. Израиль не будет подвергать угрозе российские войска в Сирии, реализуя свое право на самозащиту в этой стране, заверил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Он выступил на открытии в Иерусалиме трехсторонней встречи секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата.
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"Я бы хотел заверить, что, защищаясь, мы не подвергнем опасности российские силы", - сказал Нетаньяху.
Он поблагодарил российскую сторону за налаживание с Израилем механизма деконфликтинга, который призван предотвращать случайные столкновения между войсками двух стран в Сирии.
Израильтян больше всего беспокоит присутствие на своих северных границах сил Ирана и его сателлитов. Нетаньяху повторил, что еврейское государство "сотни раз" действовало против иранского военного присутствия в соседней стране и готово продолжать операции.
В России настаивают на том, что иранцы находятся в Сирии по приглашению законного правительства и активно участвуют в борьбе с терроризмом.
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Война в СирииДжон БолтонБиньямин НетаньяхуСирияНиколай ПатрушевРоссияСШАИзраильВ мире
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