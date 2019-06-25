Нетаньяху заявил, что операции Израиля в Сирии не опасны для российских сил

ИЕРУСАЛИМ, 25 июн - РИА Новости. Израиль не будет подвергать угрозе российские войска в Сирии, реализуя свое право на самозащиту в этой стране, заверил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Он выступил на открытии в Иерусалиме трехсторонней встречи секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата.

"Я бы хотел заверить, что, защищаясь, мы не подвергнем опасности российские силы", - сказал Нетаньяху.

Он поблагодарил российскую сторону за налаживание с Израилем механизма деконфликтинга, который призван предотвращать случайные столкновения между войсками двух стран в Сирии.

Израильтян больше всего беспокоит присутствие на своих северных границах сил Ирана и его сателлитов. Нетаньяху повторил, что еврейское государство "сотни раз" действовало против иранского военного присутствия в соседней стране и готово продолжать операции.