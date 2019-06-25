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РИА Новости

Живущий в Пхеньяне австралиец рассказал о литературе и кухне КНДР

Вчера, 10:23
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТриумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Триумфальные ворота в Пхеньяне. Архивное фото
ТОКИО, 25 июн - РИА Новости. КНДР принято считать закрытой страной, но аспирант из Австралии, изучающий литературу в Пхеньянском университете имени Ким Ир Сена, может видеть мир глазами северных корейцев, удивлен разнообразием ресторанов и может свободно пользоваться недоступным для местных жителей интернетом.
Алек Сигли, основатель образовательных туров Tongil Tours в КНДР и единственный австралиец в стране идей "чучхе", рассказал РИА Новости о своей повседневной жизни в Пхеньяне.
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"Как студент аспирантуры по специальности Корейская литература, я прохожу курс обучения по теории литературы, теории структуры повествования, литературным движениям, истории современной корейской литературы и литературной критики. Ну еще осваиваю курс по корейскому языку, поскольку нужно пройти языковой экзамен", - сказал Алек.

Шекспир глазами специалистов КНДР

Раньше в университете Ким Ир Сена учились студенты по обмену из стран социализма, а сейчас за плату обучаются и граждане западных стран. Проживают иностранцы в отдельном для них общежитии, но с корейскими руммейтами - "тонсуксэнами".
Свой обычный день Алек начинает, проходя пешком от общежития до аудитории для занятий. Занимает это минут двадцать.
"Я прохожу по району, где я живу - Рёнбук-тон, миную станцию метро Самхын, пересекаю улицу Рёнмён и иду через главные ворота Университета имени Ким Ир Сена. Следую в 3-й корпус на 7-й этаж, где занимаемся мы, иностранные студенты. По пути попадаются пропагандистские плакаты и лозунги, и можно прохлаждаясь пройти по прекрасной зеленой зоне в центре университетского городка", - рассказывает австралийский житель Пхеньяна.
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"Мне стала интересна Северная Корея и ее культура, поэтому лекции я считаю очень полезными. Это редкая возможность изучать историю и культуру с точки зрения Северной Кореи", - отметил Алек.
Например, он узнал, что в КНДР Шекспира и Диккенса считают "прогрессивными писателями", поскольку их произведения "подчеркивали порочную сущность феодального классового общества".
"Мои учителя очень добры, мы разговариваем по предметам обучения, и часто переходим на любые другие темы. Один из моих преподавателей прочел монолог о войне и мире Толстого, а другой о Пушкине", - сообщил Алек.
Северные корейцы из университета иногда беседуют с ним и об Австралии. "Им очень интересно, что в моей семье переплетены разные нации - мой отец англо-австралийского происхождения, мать китаянка, а моя жена - японка. Корейцы интересуются, в какого типа доме мы живем, что мы едим", - сказал он.
И это не случайно, смешанных браков в КНДР почти не бывает.
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Тема любви в литературе КНДР

Для получения степени магистра Алек пишет дипломную работу. Ее тема: "Исследование характера новелл КНДР о любви молодежи".
"Я изучаю современные северокорейские рассказы и повести с любовными сюжетами. Как юноша и девушка влюбляются друг в друга, что их привлекает друг в друге, какие ценности сводят их вместе, через какие испытания они проходят", - сообщил Алек.
Ему помогает научный руководитель - женщина лет семидесяти.
"Она известный специалист по литературе в этой стране и лично знает многих из самых известных авторов. Несмотря на ее возраст, она активна и энергична. В настоящее время я закончил большую часть моих занятий и в основном работаю над дипломом. Мы встречаемся раз в неделю, я показываю ей то, что написал, и мы обсуждаем проект работы", - пояснил аспирант.
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Кулинарное изобилие

Хотя Северная Корея известна в мире новостями о хронической нехватке продовольствия, Алек и его друзья из других стран увидели, что Пхеньян "представлен впечатляющей и стремительно расширяющейся кулинарной культурой".
"Несколько дней в неделю мы ходим в разные рестораны и пробуем там всевозможные блюда. Китайская кухня в Пхеньяне лучше, чем в Сеуле. Например, можно найти сычуаньские и северокитайские блюда, такие же острые и вкусные, как в Китае, но, к сожалению, там не много южнокитайских блюд", - сказал он.
Из корейских блюд, по словам Алека, много в ресторанах барбекью (по-корейски, "пулькоги"), есть знаменитая холодная Пхеньянская лапша нэнмён.
"Также распространены японские суши, как в корейских, так и специализированных ресторанах", - сказал он. Несколько ресторанов подают "западные" (европейские) блюда и некоторые из них, как считает Алек, совсем не плохие.
"Около нашего общежития есть ресторан, где можно попробовать приличные спагетти и крокеты. Пицца и макароны есть как в итальянских, так и корейских ресторанах. Есть точки питания "фастфуд" с гамбургерами, хотдогами и жареной курицей. На кулинарной арене много креативности, и популярные рестораны всегда заполнены посетителями", - свидетельствует австралийский житель Пхеньяна.
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"Тормозной", но доступный для иностранцев интернет

Как известно, КНДР оградила своих жителей от всемирной сети интернета. Что же касается иностранцев, то они пользуются всемирной сетью в своих посольствах, а также и в общежитии для иностранцев, в котором живет Алек Сигли.
"Все иностранцы в КНДР могут купить мобильный интернет через телекоммуникационную компанию Koryolink, но это очень дорого. Первая активация может стоить несколько сотен долларов, но потом нужно платить 20 долларов в месяц только за 50 мегабайт и непомерную плату за превышение лимита", - пояснил Алек.
К счастью, по его словам, в университетском общежитии есть интернет, который можно использовать без ограничений.
"Иногда скорость интернета может там быть неожиданно очень медленной, подсоединение часто прерывается, но вполне достаточно для ежедневного использования и нашего удобства. Иногда в интернет-комнате сидят от 10 до 50 человек", - рассказал Алек.
Корейцы в КНДР пользуются внутренней сетью интранетом, но иностранцы доступа к нему не имеют.
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