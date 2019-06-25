Медведев: пуск АЭС в Обнинске стал началом эпохи мирного атома

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов Обнинской АЭС с 65-летием пуска первой в мире атомной электростанции, отметив, что это стало для человечества началом эпохи мирного атома, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"С этого исторического события – пуска первой в мире Обнинской атомной электростанции – для всего человечества начался отсчёт эпохи мирного атома, а наша страна впервые получила возможность использовать атомную энергию в экономике, сделала важный шаг к новым открытиям в сфере ядерных технологий", - сказал Медведев.

Он также отметил, что мощные и надёжные энергоблоки отечественных АЭС дают тепло и свет крупным городам и отдалённым посёлкам, обеспечивают бесперебойную работу предприятий и социальных объектов по всей стране. Кроме того развиваются новые перспективные направления – малая и средняя атомная генерация, строительство плавучих АЭС и атомных ледоколов, необходимых для освоения Арктики.