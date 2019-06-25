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РИА Новости

Медведев: пуск АЭС в Обнинске стал началом эпохи мирного атома

Вчера, 10:22
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© РИА Новости / Илья ПиталевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Илья Питалев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов Обнинской АЭС с 65-летием пуска первой в мире атомной электростанции, отметив, что это стало для человечества началом эпохи мирного атома, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"С этого исторического события – пуска первой в мире Обнинской атомной электростанции – для всего человечества начался отсчёт эпохи мирного атома, а наша страна впервые получила возможность использовать атомную энергию в экономике, сделала важный шаг к новым открытиям в сфере ядерных технологий", - сказал Медведев.
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Он также отметил, что мощные и надёжные энергоблоки отечественных АЭС дают тепло и свет крупным городам и отдалённым посёлкам, обеспечивают бесперебойную работу предприятий и социальных объектов по всей стране. Кроме того развиваются новые перспективные направления – малая и средняя атомная генерация, строительство плавучих АЭС и атомных ледоколов, необходимых для освоения Арктики.
Медведев подчеркнул, что все это стало возможным благодаря огромному опыту и труду российских атомщиком. "Важно, что у инженеров, учёных, конструкторов, стоявших у истоков первой АЭС в Обнинске, есть современные талантливые и активные последователи", - заключил премьер.
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ИстокАрктикаДмитрий МедведевРоссияНовости - Ядерные технологии
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