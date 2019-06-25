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РИА Новости
Война в Сирии

Патрушев заявил о необходимости сохранения суверенитета и целостности Сирии

Вчера, 10:20
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 25 июн – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о необходимости сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Об этом он сказал на церемонии открытия трехсторонней встречи по Сирии, в которой, наряду с Патрушевым, участвуют помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат.
"Я полностью разделяю позицию премьера (Израиля Биньямина) Нетаньяху о том, в каком состоянии должна быть Сирия в результате нашей работы, а это, как он сказал, мирная и безопасная, а я хочу добавить, что должен быть обеспечен суверенитет, независимость, территориальная целостность Сирии, - отметил Патрушев. - Также Сирия должна соответствовать Уставу ООН".
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По его словам, достичь этих целей одним шагом невозможно. "Мы должны планировать наши действия так, чтобы те страны, которые реально участвуют в этом процессе, тоже были заинтересованы и тоже шли к этому результату", - добавил Патрушев.
"Те вызовы и угрозы, которые существуют (на Ближнем Востоке) - они не какие-то мифические, они реальные, им надо противостоять", - подчеркнул он. По словам секретаря Совбеза РФ, одной из главных проблем Сирии остается терроризм, с которым борется в том числе Россия. "Силы ИГИЛ* в Сирии стали значительно меньше, как и США удалось это сделать в Ираке, - констатировал он. - Но если говорить об этой террористической организации, мы должны понимать, что она не исчезла, а произошло перетекание ее бойцов из этих двух стран в ряд других".
Говоря о подходах к сирийскому урегулированию, Патрушев отметил: "Во много мы сошлись во мнениях, по большинству (вопросов) о том, какой мы хотим видеть Сирию в конечном итоге". "О том, как это делать, нам предстоит вести диалог", - добавил он.
Патрушев добавил, что на прошедших переговорах с Болтоном и Бен-Шаббатом царила атмосфера доброжелательности и было очевидно желание сторон достичь цели.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Война в СирииСирияНиколай ПатрушевРоссияВ мире
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