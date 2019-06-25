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РИА Новости

Эксперт объяснил, зачем российской делегации возвращаться в ПАСЕ

Вчера, 10:19
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CC BY 2.0 / Council of Europe / Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
CC BY 2.0 / Council of Europe /
СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Российская делегация возвращается в ПАСЕ, потому что Россия - часть Европы, а участие в формировании политического климата на европейском континенте - одна из задач дипломатии, рассказал РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
По словам Берестнева, делегации необходимо возвращаться потому, что "участие в формировании политического климата на европейском континенте - одна из задач дипломатии, как правительственной, так и парламентской".
"Потому что через это участие можно и нужно влиять как на политическую повестку общеевропейских вопросов, так и впитывать все продвинутое, новое и правильное, что рождается коллективным разумом в общеевропейских форматах и чего у нас зачастую не хватает... Чтобы получать внешнюю оценку того, что и как делают наши власти, и реализовывать это право в отношении других", - считает он.
"Просто потому, что мы часть Европы и пора вернуться полноценно в форматы сотрудничества", - добавил Берестнев.
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Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
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Возвращение России в ПАСЕПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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