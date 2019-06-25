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РИА Новости

Делегации 120 стран принимают участие в форуме "Армия-2019"

Вчера, 10:18
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИностранный военнослужащий фотографирует танк Т-72 на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Иностранный военнослужащий фотографирует танк Т-72 на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иностранный военнослужащий фотографирует танк Т-72 на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Делегации 120 государств принимают участие в открывшемся во вторник военно-техническом форуме "Армия-2019", в том числе под руководством более 40 министров обороны и начальников генштабов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Сто двадцать государств подтвердили участие в форуме своих делегаций. 41 - высокого уровня: министры обороны и начальники Генштабов, 16 - на уровне экспертов, 63 - на уровне представителей иностранных посольств", - сказали в военном ведомстве.
По информации Минобороны, на форуме сформовано 10 национальных экспозиций (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Турция, а также впервые Таиланд и ЮАР).
Основная программа форума будет проведена в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка, полигоне "Алабино" и озере Комсомольском. Мероприятия форума пройдут во всех военных округах и на Северном флоте.
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"В форуме участвуют около 1300 предприятий, которые представляют более 27 тысяч экспонатов, в том числе 361 единица вооружения военной и специальной техники из наличия Минобороны России", - подчеркнули в военном ведомстве.
Для динамического показа задействуются наземный кластер - трасса танкового биатлона полигона Алабино и многофункциональный огневой центр парка " Патриот", водный кластер - озеро Комсомольское и воздушный кластер - демонстрационная база аэродрома Кубинка. "Используются две дополнительных площадки на полигоне Алабино - площадка с трассой для показа скоростных и маневренных возможностей колесных мототранспортных средств различного типа и на аэродроме Кубинка - площадка для демонстрации возможностей беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в министерстве.
Научно-деловая программа форума предусматривает проведение более 170 мероприятий по наиболее актуальным проблемам обеспечения обороны государства, развития международного военного, военно-технического и военно-экономического сотрудничества. Суммарная посещаемость форума по прогнозу организаторов, как и в 2018 году, превысит 1 миллион человек.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".
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