Порошенко прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России

КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал принятую резолюцию ПАСЕ по РФ "первым серьезным дипломатическим ударом" и "мощным вызовом" для Киева.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
"Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возврата российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине", - написал Порошенко на своей странице в Facebook во вторник.
Он также считает, что принятая резолюция ПАСЕ является "первым серьезным дипломатическим ударом", который Украина получила за последние пять лет. "Ранее мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесен не только по Украине, но по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена", - добавил Порошенко.