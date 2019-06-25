Порошенко прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

Он также считает, что принятая резолюция ПАСЕ является "первым серьезным дипломатическим ударом", который Украина получила за последние пять лет. "Ранее мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесен не только по Украине, но по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена", - добавил Порошенко.