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РИА Новости

Патрушев: в России понимают озабоченности Израиля в сфере безопасности

Вчера, 10:01
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 25 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что безопасность Израиля должна обеспечиваться с учетом интересов других стран региона. Об этом он сказал на церемонии открытия трехсторонней встречи по Сирии, в которой, наряду с Патрушевым, участвуют помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат.
"Мы понимаем те озабоченности, которые есть у Израиля, и хотим, чтобы те угрозы, которые существуют, были ликвидированы, чтобы безопасность Израиля была осуществлена, для нас это очень важно, - подчеркнул секретарь Совбеза РФ. - В то же время надо помнить те национальные интересы других региональных государств, которые у них существуют". "Если мы не будем видеть, знать, считаться с ними, я сомневаюсь, что мы сможем достичь конкретного результата", - добавил он.
По словам Патрушева, Россия проводит совместные с Ираном мероприятия по борьбе с терроризмом. "У нас есть взаимная возможность влиять друг на друга, и мы имеем возможность слушать друг друга", - констатировал он.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
24 июня, 15:25
Патрушев заявил, что Россия уделяет серьезное внимание безопасности Израиля
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СирияНиколай ПатрушевРоссияСШАВ мире
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