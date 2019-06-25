Миронов предложил провести парламентские слушания по каршерингу

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предлагает провести парламентские слушания с участием экспертов и ГИБДД по проблемам законодательного регулирования каршеринга.

"Пробелы в правовом регулировании каршеринга необходимо срочно устранять. Но если мы пойдем по пути принятия разрозненных поправок, то рискуем получить новые проблемы вместо решения существующих. Нужна кропотливая согласованная работа по анализу ситуации и выработке единых правил на этом быстро развивающемся рынке. Начало такой работы могли бы положить парламентские слушания с участием экспертов, представителей общественности, каршеринговых компаний и ГИБДД. Наша фракция готова инициировать такую дискуссию", - цитирует Миронова его пресс-служба.

Политик отмечает, что каршеринг давно перестал быть прерогативой столицы и нескольких городов-миллионников и будет охватывать все большее число регионов.

"Но всякому новому явлению свойственны болезни роста. Вместе с увеличением числа операторов и клиентов каршеринга множатся их взаимные претензии. Компании жалуются на небрежное, а подчас варварское, отношение пользователей к арендованной машине. А арендаторы сталкиваются с нарушениями их прав как потребителей услуг", - отметил Миронов.

Лидер СР добавил, что нередко клиенту приходится заранее соглашаться с любой оценкой ущерба, причиненного автомобилю, и в результате даже самые мелкие аварии выливаются для водителя в круглую сумму. К тому же, подчеркнул политик, с водителя могут потребовать возместить ущерб за небольшие поломки или повреждения, к которым он не причастен.