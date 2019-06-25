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РИА Новости

Миронов предложил провести парламентские слушания по каршерингу

Вчера, 09:51
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предлагает провести парламентские слушания с участием экспертов и ГИБДД по проблемам законодательного регулирования каршеринга.
"Пробелы в правовом регулировании каршеринга необходимо срочно устранять. Но если мы пойдем по пути принятия разрозненных поправок, то рискуем получить новые проблемы вместо решения существующих. Нужна кропотливая согласованная работа по анализу ситуации и выработке единых правил на этом быстро развивающемся рынке. Начало такой работы могли бы положить парламентские слушания с участием экспертов, представителей общественности, каршеринговых компаний и ГИБДД. Наша фракция готова инициировать такую дискуссию", - цитирует Миронова его пресс-служба.
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Политик отмечает, что каршеринг давно перестал быть прерогативой столицы и нескольких городов-миллионников и будет охватывать все большее число регионов.
"Но всякому новому явлению свойственны болезни роста. Вместе с увеличением числа операторов и клиентов каршеринга множатся их взаимные претензии. Компании жалуются на небрежное, а подчас варварское, отношение пользователей к арендованной машине. А арендаторы сталкиваются с нарушениями их прав как потребителей услуг", - отметил Миронов.
Лидер СР добавил, что нередко клиенту приходится заранее соглашаться с любой оценкой ущерба, причиненного автомобилю, и в результате даже самые мелкие аварии выливаются для водителя в круглую сумму. К тому же, подчеркнул политик, с водителя могут потребовать возместить ущерб за небольшие поломки или повреждения, к которым он не причастен.
Кроме того, считает лидер СР, клиентов зачастую вынуждают отказываться от права на обжалование и судебную защиту в случае привлечения к ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
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