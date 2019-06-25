Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T09:49Z
https://ria.ru/20190625/1555880570.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155061/07/1550610763_0:77:3088:1814_1036x0_80_0_0_8b695841d3a870d345e23df57079f554.jpg
РИА Новости

Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей

Вчера, 09:49
6567
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфис компании Mail.ru Group в Москве
Офис компании Mail.ru Group в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Офис компании Mail.ru Group в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Как рассказали в Mail.ru, авторизация с помощью СМС или push-уведомления подразумевает использование уникального кода, который формируется в момент запроса, его невозможно угадать или подобрать. Он действует в течение ограниченного времени и только для одной авторизации. Такой способ авторизации является более надежным с точки зрения безопасности, а также более удобным, подчеркнули в компании.
Офис компании Mail.ru
17 июня, 09:31
Mail.ru Group запустила голосового помощника "Маруся"
В дальнейшем Mail.ru планирует дать возможность создавать ящики без пароля или отказаться от использования пароля в ранее созданных ящиках. Кроме того, будут введены дополнительные способы авторизации с помощью физических устройств (ключей) и биометрических данных - отпечатков пальцев, определения лица и тому подобное.
"Ключевые направления стратегии Почты Mail.ru — безопасность и удобство, поэтому мы постоянно находим новые способы улучшения нашего продукта. Зачастую почта является "ключом" ко всем остальным сервисам пользователя, поэтому забота о безопасности почтового ящика критически важна. В перспективе нововведение существенно усилит безопасность почты, ведь если пароль отсутствует, то его нельзя потерять или подобрать", - прокомментировала вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.
Почта Mail.ru была запущена в 1998 году. Сейчас у сервиса около 100 миллионов активных аккаунтов. Ежедневно пользователи отправляют около 380 миллионов писем. Сервис входит в топ-5 мировых сервисов по дневной аудитории.
Участник акции Бессмертный полк. Архивное фото
26 апреля, 04:50
Mail.Ru запускает бесплатный онлайн-сервис реставрации архивных фотографий
312611386
Обсудить 6
МоскваЭкономика
Популярные комментарии
Операция "Сдайте нам ваши номера телефонов"
25 июня, 09:55
MYMake Yellowstone Great Again
1600000
Рекомендуем
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11. 25 июня 2019
Роскосмос опроверг данные о нештатной ситуации при посадке "Союза"
РИА
Новости
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Петр Порошенко
Порошенко прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман
Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
Лента
новостей
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
Жители Казбеги у грузино-российской границы сорвали фестиваль музыки
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
Министр образования Хакасии приписала Горе от ума Радищеву
Министр образования Хакасии назвала Радищева автором "Горе от ума"
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек
Телеведущая Ольга Скабеева
Слуцкий отреагировал на оскорбление Скабеевой украинским депутатом в ПАСЕ
Логотип МТС
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Президент США Дональд Трамп
СМИ: США могут выйти из договора с Японией о сотрудничестве и безопасности
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе назвала виновных в потере Грузией российских туристов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошло 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
Лента новостейМолния