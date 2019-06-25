Под Костромой ребенок утонул в бассейне базы отдыха

ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. СК проверяет обстоятельства гибели четырехлетннго мальчика в бассейне частной базы отдыха под Костромой, где работает охранником его отец, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области проводится доследственная проверка по факту гибели 4-летнего мальчика в бассейне на частной базе отдыха, расположенной на берегу реки Качалка в Костромском районе", - говорится в сообщении.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 24 июня.

"Мальчик находился на базе отдыха вместе со своим отцом, который работает там охранником. Ребенок и ранее неоднократно купался в бассейне, у него имелись необходимые для этого жилет и другие средства. Однако отец обнаружил его в бассейне без них", - говорится в сообщении.

Как информирует следствие, мужчина пытался оказать сыну первую медицинскую помощь, затем повез его в ближайший санаторий, однако фельдшер констатировала смерть ребенка.