Генпрокуратура Киргизии поддержала часть обвинений в адрес Атамбаева

БИШКЕК, 25 июн - РИА Новости. Генпрокуратура Киргизии поддержала часть обвинений, выдвинутых парламентом в адрес экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе надзорного органа.

"Генпрокуратура поддержала обвинения парламентской комиссии в адрес экс-президента Алмазбека Атамбаева, но только частично", сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного органа.

Ранее парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией и одобренный большинством голосов законодателей. По версии парламентариев, он причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям.

Как сообщили в пресс-службе генпрокуратуры, надзорный орган не нашел подтверждения, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов. Однако, по версии генпрокуратуры, остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания и в действиях президента есть признаки преступлений.

Сам Атамбаев ранее назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту главы государства.