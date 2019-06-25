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РИА Новости

Генпрокуратура Киргизии поддержала часть обвинений в адрес Атамбаева

Вчера, 09:47
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© Фото : пресс-служба президента КРАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© Фото : пресс-служба президента КР
БИШКЕК, 25 июн - РИА Новости. Генпрокуратура Киргизии поддержала часть обвинений, выдвинутых парламентом в адрес экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе надзорного органа.
"Генпрокуратура поддержала обвинения парламентской комиссии в адрес экс-президента Алмазбека Атамбаева, но только частично", сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного органа.
Ранее парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией и одобренный большинством голосов законодателей. По версии парламентариев, он причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям.
Как сообщили в пресс-службе генпрокуратуры, надзорный орган не нашел подтверждения, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов. Однако, по версии генпрокуратуры, остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания и в действиях президента есть признаки преступлений.
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Сам Атамбаев ранее назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту главы государства.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 16 мая подписал закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности. Согласно новому документу, бывший глава государства может быть в отдельных случаях привлечен к уголовной ответственности после окончания полномочий, либо в случае отрешения его от власти. Согласно процедуре, для этого необходимо, чтобы не менее сорока депутатов инициировали обвинение против экс-президента, а также заключение об обвинении, вынесенное депутатской комиссией. После этого необходимо заключение генпрокурора об имеющимся в действиях президента составе преступления. После отчета надзорного органа депутаты не менее чем двумя третями голосов способны лишить экс-президента неприкосновенности. В случае, если следствие докажет причастность Атамбаева к озвученным депутатами обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.
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