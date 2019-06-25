Трамп ждет встречи с Путиным в Осаке, заявил Болтон

ИЕРУСАЛИМ, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ждет возможности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Японии, сказал советник американского лидера Джон Болтон.

Он участвует в переговорах в Иерусалиме с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

"Президент Трамп ждет возможности встретиться с президентом Путиным в Осаке, Японии, в ближайшие дни", - сказал Болтон.