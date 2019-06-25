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РИА Новости

Трамп ждет встречи с Путиным в Осаке, заявил Болтон

Вчера, 09:45
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ждет возможности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Японии, сказал советник американского лидера Джон Болтон.
Он участвует в переговорах в Иерусалиме с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.
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Вчера, 02:16
Белый дом рассказал, что Трамп и Путин планируют обсудить на саммите G20
"Президент Трамп ждет возможности встретиться с президентом Путиным в Осаке, Японии, в ближайшие дни", - сказал Болтон.
Свои встречи с Патрушевым в Иерусалиме он назвал этапом подготовки к саммиту, где, по его словам, будет обсуждаться схожий набор тем.
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Дональд ТрампВладимир ПутинНиколай ПатрушевЯпонияРоссияСШАВ мире
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