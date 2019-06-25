Ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с космодрома во Флориде

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ракета Falcon Heavy с 24 исследовательскими спутниками успешно запущена с космодрома во Флориде, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
Ранее сообщалось, что запуск отложен на три часа. Причины переноса не назывались.
Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал во Флориде состоялся во вторник в 09.30 мск.
Ракета-носитель Falcon Heavy совершит миссию STP-2 для вооруженных сил США. В полезной нагрузке самой мощной из имеющихся на сегодня ракет-носителей – 24 экспериментальных исследовательских спутника, в том числе принадлежащие ВВС США, НАСА, частным компаниям, иностранным клиентам и университетам.
Ракете-носителю предстоит вывести зонды на три различных орбиты, вся миссия займет около шести часов.
Ранее миссия STP-2 переносилась многократно. Изначально старт планировался на октябрь 2016 года, затем на 2017 год, а после еще неоднократно отодвигался. Ракете-носителю предстоит вывести зонды на три различных орбиты, вся миссия займет около шести часов.