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РИА Новости

Ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с космодрома во Флориде

Вчера, 09:44
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© AP Photo / John RaouxЗапуск ракеты Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал, во Флориде. 25 июня 2019
Запуск ракеты Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал, во Флориде. 25 июня 2019
© AP Photo / John Raoux
Запуск ракеты Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал, во Флориде. 25 июня 2019
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ракета Falcon Heavy с 24 исследовательскими спутниками успешно запущена с космодрома во Флориде, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
Ранее сообщалось, что запуск отложен на три часа. Причины переноса не назывались.
Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал во Флориде состоялся во вторник в 09.30 мск.
Ракета-носитель Falcon Heavy совершит миссию STP-2 для вооруженных сил США. В полезной нагрузке самой мощной из имеющихся на сегодня ракет-носителей – 24 экспериментальных исследовательских спутника, в том числе принадлежащие ВВС США, НАСА, частным компаниям, иностранным клиентам и университетам.
Ракете-носителю предстоит вывести зонды на три различных орбиты, вся миссия займет около шести часов.
Ранее миссия STP-2 переносилась многократно. Изначально старт планировался на октябрь 2016 года, затем на 2017 год, а после еще неоднократно отодвигался. Ракете-носителю предстоит вывести зонды на три различных орбиты, вся миссия займет около шести часов.
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