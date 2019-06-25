Ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с космодрома во Флориде

Запуск ракеты Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал, во Флориде. 25 июня 2019

Запуск ракеты Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал, во Флориде. 25 июня 2019

© AP Photo / John Raoux Запуск ракеты Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал, во Флориде. 25 июня 2019

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ракета Falcon Heavy с 24 исследовательскими спутниками успешно запущена с космодрома во Флориде, компания SpaceX ведет Ракета Falcon Heavy с 24 исследовательскими спутниками успешно запущена с космодрома во Флориде, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.

Ранее сообщалось, что запуск отложен на три часа. Причины переноса не назывались.

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал во Флориде состоялся во вторник в 09.30 мск.

Ракета-носитель Falcon Heavy совершит миссию STP-2 для вооруженных сил США. В полезной нагрузке самой мощной из имеющихся на сегодня ракет-носителей – 24 экспериментальных исследовательских спутника, в том числе принадлежащие ВВС США, НАСА, частным компаниям, иностранным клиентам и университетам.

Ракете-носителю предстоит вывести зонды на три различных орбиты, вся миссия займет около шести часов.