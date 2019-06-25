Один ребенок остается в больнице после ДТП с автобусом в Сочи

СОЧИ, 25 июн – РИА Новости. Один ребенок остается в больнице после аварии с участием рейсового автобуса в Сочи, его жизнь вне опасности, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

В понедельник вечером в Адлерском районе Сочи произошла авария. Около ресторана "Олеся" рейсовый автобус врезался в бетонное силовое ограждение. Случайно рядом с местом происшествия оказался мэр города Анатолий Пахомов, который одним из первых помог пострадавшим и вызвал скорую помощь. В результате ДТП в медицинские организации Сочи обратились 9 человек, в том числе трое детей.

"Все пассажиры получили лёгкие травмы и ссадины. Один ребёнок сейчас остаётся в больнице в состоянии, не угрожающем жизни. По словам врачей, ребенка выпишут в ближайшее время после завершения комплексного обследования", - пояснил собеседник агентства.