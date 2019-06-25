В Забайкалье главбух детсада "повысил" себе зарплату на четыре млн рублей

ЧИТА, 25 июн – РИА Новости. Главный бухгалтер детского сада в Шилкинском районе Забайкальского края подозревается в хищении почти 4 миллионов рублей путем завышения собственной зарплаты, сообщила пресс-служба Забайкальской краевой прокуратуры.
"С января 2017 года по апрель 2019 года он (главный бухгалтер – ред.) вносил в реестры на перечисление заработной платы недостоверные сведения о перечислении предназначенной для себя завышенной суммы денежных средств, которые впоследствии направлял в отделение банка. Всего бухгалтеру, таким образом, излишне перечислено 3 миллиона 866 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении.
Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании главного бухгалтера детсада.
По результатам их рассмотрения Шилкинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ возбудил уголовное дело о хищении чужого имущества вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.